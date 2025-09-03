La Secundaria N°26 de Glew tendrá su propio edificio: ¿Cómo avanza la obra?

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, visitaron los trabajos. Los detalles.

Almirante Brown avanza a paso firme con la construcción del edificio para la Escuela Secundaria N°26 de Glew, en el barrio Villa París. Este contará con doce aulas, biblioteca, laboratorio, SUM, sala multimedia y patios soleados, entre otros.

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron en las últimas horas los trabajos. El flamante sitio para esta institución se edifica en Scalabrini Ortiz 2560, entre El Plata y Provincia de San Juan.

Durante la visita, las autoridades dialogaron con los chicos de la Primera N°37, la cual actualmente comparte espacio con dicha secundaria. En esa línea, les contaron que, una vez finalice este año escolar, en 2026 podrán cursar en la nueva sede ubicada justo enfrente.

“Estamos muy felices, porque la Secundaria N° 26 tendrá por fin su espacio propio, moderno y con todas las condiciones para que los jóvenes aprendan y crezcan en un lugar seguro y confortable”, afirmó el jefe comunal.

En tanto, Cascallares continuó: “Esto es educación pública de calidad. Es presente y futuro para Glew y para todo Almirante Brown”.

La obra responde a la necesidad de contar con un edificio propio para la secundaria. En los terrenos donde se emplaza existía una antigua construcción escolar. Por ello, como paso preliminar, demolieron y cegaron pozos, generando las condiciones para levantarlo.

En este marco, las autoridades recorrieron la obra que constan de 1.612 metros cuadrados cubiertos. Estos se distribuyen en planta baja y primer y segundo piso, contando con doce aulas, laboratorio, biblioteca, oficinas administrativas, cocina, sala de profesores y preceptoría.

Además, dispondrá de áreas comunes que acompañan el desarrollo integral, SUM, sala multimedia, comedor y gradas al aire libre.

El proyecto plantea un edificio entre medianeras que prioriza el aprovechamiento de los espacios abiertos. Contará con patios soleados y áreas de expansión que permitan el desarrollo simultáneo de actividades educativas y de participación comunitaria.

¿Quiénes estuvieron?

Durante la jornada, también dijo presente el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola.