Más de 1.800 jóvenes formaron parte de la Semana del Futuro de la UNaB

Hubo récord de participación. La propuesta buscó despertar vocaciones científicas, tecnológicas y sociales entre los vecinos. Reunió talleres, charlas y múltiples actividades. Los detalles.

Con la participación de más de 1.800 jóvenes, finalizó la segunda edición de la Semana del Futuro. El evento, organizado por la UNaB, se extendió por cinco días y tuvo como escenario el campus de Burzaco.

¿Cómo se desarrolló?

Participaron de esta propuesta el intendente Mariano Cascallares y autoridades de la Casa de Altos Estudios. Se trató de un espacio de exploración, aprendizaje y encuentro, donde los estudiantes pudieron interactuar con docentes y graduados; además de conocer la oferta académica y vivir por primera vez la experiencia de la vida universitaria.

Sumado a ello, se llevaron adelante 32 talleres. Los mismos abordaron temas como inteligencia artificial, robótica, comunicación, diseño, sostenibilidad y ciencias sociales.

En esta ocasión, participaron jóvenes provenientes de 46 instituciones entre escuelas secundarias, técnicas y primarias de adultos. También estuvieron presentes miembros de los programas Envión y Fines del distrito.

La Semana del Futuro

Se propone acercar la ciencia, la tecnología y la universidad al territorio, promoviendo la curiosidad, el descubrimiento y la reflexión sobre las oportunidades de formación profesional y desarrollo local.

En esta segunda edición, la participación creció casi un 160% respecto al año anterior, consolidando este programa como un espacio de orientación, inclusión y construcción de futuro.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Extensión de universidad, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio.