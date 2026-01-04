La UNaB realizará dos proyectos de innovación tecnológica para el desarrollo de la Región

Recibirá Aportes No Reembolsables (ANR) del Gobierno Provincial. ¿De qué se trata?

La Universidad Guillermo Brown (UNaB) sigue impulsando el crecimiento local en el comienzo de año. Tras la obtención de un financiamiento, llevará adelante dos proyectos de innovación tecnológica que beneficiarán a una cooperativa y a una empresa del sector electrolumínico.

¿Cómo será?

Como puente entre el conocimiento y la comunidad, las iniciativas desarrollarán soluciones que buscan sustituir importaciones, mejorar la seguridad y optimizar procesos productivos mediante la incorporación de información y tecnología de punta.

En esa línea, los puntos más importantes son:

Automatización para la producción viverista:

En articulación con la Cooperativa de Trabajo Ecoflor Ltda., la UNaB realizará un sistema integral de producción de plantines con control ambiental automatizado. El proyecto incorporará sensores de humedad, temperatura y luz, con mecanización de riego y energía fotovoltaica.

El objetivo es mejorar la eficiencia, estandarizar la calidad y asegurar la sustentabilidad del proceso, generando una solución tecnológica replicable en otros viveros de la economía social.

Seguridad industrial e innovación eléctrica:

Junto a la empresa Indeco Sudamericana S.R.L., se diseñará y desarrollará un sistema lumínico de señalización eléctrica de alta seguridad para tableros industriales. Con modelado 3D y electrónica avanzada, este busca eliminar riesgos de descargas eléctricas e incendios para los operarios, permitiendo a las compañías lanzar un nuevo producto competitivo al mercado.

Estado en la innovación

Estos proyectos se harán gracias al financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). Se trata de una herramienta clave que el Gobierno Bonaerense destinará a fortalecer el sistema científico-tecnológico.

En el actual contexto, la articulación virtuosa entre el Estado provincial, la universidad pública y el privado es indispensable para promover el desarrollo. Con estos proyectos, la UNaB continúa fortaleciendo su vínculo con el sector industrial a fin de desarrollar soluciones concretas para potenciar la matriz productiva de la Región.