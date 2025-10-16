La UNaB lanzó la Semana del Futuro: habrá charlas, talleres y orientación sobre la vida académica

Iniciará el lunes 20, en Burzaco. Se podrá además conocer sobre las nuevas carreras. ¿Cómo participar?

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) llevará adelante la segunda edición de la Semana del Futuro. Se trata de una propuesta para que los estudiantes secundarios conozcan la oferta de carreras y experimenten la vida académica desde adentro.

¿Cuándo será?

Comenzará el próximo lunes, 20 de octubre, hasta el viernes 24, inclusive. Abrirá sus puertas de 9 a 12.30 y de 13 a 16:30 hs. Tendrá como escenario el campus de la institución, ubicado en Blas Parera 132, Burzaco.

Durante toda la semana, los visitantes podrán dialogar con docentes y estudiantes y recorrer los espacios de la universidad. Además de participar en charlas y talleres interactivos sobre inteligencia artificial, robótica, comunicación y diseño aplicado a la educación.

Sumado a ello, se brindará información detallada sobre el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026, las nuevas carreras y diplomaturas que ofrece la UNaB.

Sobre la propuesta

Tiene por objetivo ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación y proyectar su futuro académico y profesional. Para ello, se organizan juegos, actividades lúdicas y experiencias inmersivas que permiten vivir, por primera vez, lo que significa ser parte de una comunidad universitaria.

El año pasado, más de 700 personas participaron de la primera edición, protagonizando una experiencia educativa que combinó conocimiento, tecnología y vocación.

La Semana del Futuro es impulsada por la Secretaría de Extensión de la Universidad y articulada con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud local.

¿Dudas?

Para canalizar inquietudes al respecto, los vecinos podrán escribir a extension@unab.edu.ar .