La UNaB se suma a “La Noche de las Universidades”: habrá realidad aumentada, robótica y viveros 4.0

Será este jueves, con entrada gratuita. Conocé una por una las propuestas que brindará.
Llega una nueva edición de “La Noche de las Universidades 2025”. Este jueves, 20 de noviembre, las casas de altos estudios de todo el país abrirán sus puertas a la comunidad. En este marco, la UNaB se sumará con una grilla de actividades imperdibles que incluirán cultura, ciencia, arte y conocimiento.
Tendrá lugar a las 18 hs, en el campus de la entidad, ubicado en Blas Parera 132, Burzaco. La entrada será libre y gratuita.
Según informaron será una jornada especial para “conocer de cerca todo lo que hace la universidad pública”. Entre las propuestas que habrán se destacan:
Sumando a todo ello, a las 20 hs, se realizará un cierre especial a cargo de la Orquesta Escuela UNaB Club Villa Calzada. “Será para terminar la jornada con la fuerza de la cultura y el talento local”, indicaron desde la UNaB en sus redes sociales.
La primera edición fue en 2024. Se trata de una oportunidad para explorar, conocer y descubrir el “hacer universitario” a través de actividades específicas desarrolladas según la especialidad de cada institución.
"La UNaB invita a toda la comunidad a ser parte de esta noche especial, en la que reafirma su compromiso con una educación abierta, de calidad y al servicio del desarrollo local", indicaron.
