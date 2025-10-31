La UNLZ abre las preinscripciones para el 2026: ¿Cuáles son los pasos para anotarse?

Los requisitos y fechas varían según cada facultad. Conocé toda la información.
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) abrirá en los próximos días las preinscripciones en tres de sus facultades. La oferta académica incluye carreras de grado, pregrado y tecnicaturas.
El primer paso será online a través de su sitio web. Se llevará adelante entre el 10 y 14 de noviembre. En estas fechas, los interesados deberán ingresar al sistema Siu-Guaraní, crear su usuario y completar la solicitud. Clic aquí para acceder.
Luego, del 17 al 27 del mismo mes, se hará de forma presencial según el último número de DNI del inscripto:
Quienes asistan deberán presentar:
Para ingresar a la Facultad, se deberá aprobar el curso de ingreso obligatorio que tendrá una clase inicial en la semana del 1 al 5 de diciembre y se desarrollará del 2 de febrero al 6 de marzo.
Carreras de grado:
Dudas o consultas: preinscripcion2026@sociales.unlz.edu.ar .
Del 1 al 30 de noviembre, se podrá realizar la pre inscripción online. Podés encontrar el link del Siu-Guaraní haciendo clic aquí. Allí, habrá que completar un formulario y cargar los siguientes archivos:
Una vez completado el primer paso, del 1 al 10 de diciembre habrá que presentarse en la Dirección de Alumnos con DNI original y fotocopia. La confirmación de la inscripción será comunicada vía mail.
Los alumnos deberán realizar un curso de nivelación. Este es de carácter de obligatorio, pero no eliminatorio. Se llevará adelante en febrero y marzo del 2026.
La oferta academia está compuesta por:
La inscripción se realizará del 10 al 14 de noviembre, vía web. Se deberá ingresar al sistema SIU en las fechas indicadas. Podés acceder haciendo clic acá.
Luego, se tendrá que realizar el Curso de Orientación y Formación (COF). Este contará con una cursada inicial del 10 al 23 de diciembre de 2025, y continuará del 2 al 27 de febrero de 2026.
Carreras de grado
De pre grado
Para dudas o consultas, escribí a ingreso@derecho.unlz.edu.ar .
