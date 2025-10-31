La UNLZ abre las preinscripciones para el 2026: ¿Cuáles son los pasos para anotarse?

Los requisitos y fechas varían según cada facultad. Conocé toda la información.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) abrirá en los próximos días las preinscripciones en tres de sus facultades. La oferta académica incluye carreras de grado, pregrado y tecnicaturas.

Ciencias Sociales

El primer paso será online a través de su sitio web. Se llevará adelante entre el 10 y 14 de noviembre. En estas fechas, los interesados deberán ingresar al sistema Siu-Guaraní, crear su usuario y completar la solicitud. Clic aquí para acceder.

Luego, del 17 al 27 del mismo mes, se hará de forma presencial según el último número de DNI del inscripto:

0 y 1: lunes 17

2 y 3: martes 18

4 y 5: miércoles 18

6 y 7: jueves 20

8 y 9: jueves 27

Quienes asistan deberán presentar:

Ficha de inscripción impresa (es la generada a través del sistema SIU- Guaraní)

(es la generada a través del sistema SIU- Guaraní) DNI

Título secundario o certificado de título en trámite . En caso de aún no tener este último, se pedirá la constancia de alumno regular

. En caso de aún no tener este último, se pedirá la constancia de alumno regular Certificado de trabajo (para garantizar el turno, dado que la elección del mismo estará condicionada a la disponibilidad edilicia).

Para ingresar a la Facultad, se deberá aprobar el curso de ingreso obligatorio que tendrá una clase inicial en la semana del 1 al 5 de diciembre y se desarrollará del 2 de febrero al 6 de marzo.

Carreras de grado:

Ciencias de la Educación

Comunicación Social

Minoridad y Familia

Letras

Relaciones Laborales

Relaciones Públicas

Trabajo Social

Periodismo

Psicopedagogía

Publicidad

Dudas o consultas: preinscripcion2026@sociales.unlz.edu.ar .

Ciencias Económicas

Del 1 al 30 de noviembre, se podrá realizar la pre inscripción online. Podés encontrar el link del Siu-Guaraní haciendo clic aquí. Allí, habrá que completar un formulario y cargar los siguientes archivos:

Foto o PDF del DNI.

Foto de frente del aspirante.

Certificado de finalización del secundario, título en trámite o secundario (en el caso de tenerlo).

Una vez completado el primer paso, del 1 al 10 de diciembre habrá que presentarse en la Dirección de Alumnos con DNI original y fotocopia. La confirmación de la inscripción será comunicada vía mail.

Los alumnos deberán realizar un curso de nivelación. Este es de carácter de obligatorio, pero no eliminatorio. Se llevará adelante en febrero y marzo del 2026.

La oferta academia está compuesta por:

Contador Público

Licenciatura en Administración

Derecho

La inscripción se realizará del 10 al 14 de noviembre, vía web. Se deberá ingresar al sistema SIU en las fechas indicadas. Podés acceder haciendo clic acá.

Luego, se tendrá que realizar el Curso de Orientación y Formación (COF). Este contará con una cursada inicial del 10 al 23 de diciembre de 2025, y continuará del 2 al 27 de febrero de 2026.

Carreras de grado

Abogacía

Despachante de aduana

Licenciado en Seguridad – Ciclo de complementación curricular

Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas

De pre grado

Corredor de comercio y martillero público

Técnico superior en seguridad

Para dudas o consultas, escribí a ingreso@derecho.unlz.edu.ar .