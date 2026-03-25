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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2642
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SOCIEDAD
miércoles 25 de marzo de 2026

Lagartos, alacranes y hasta zorros: ¿Cómo convivir con la fauna de Brown?


Desde la Comuna difundieron recomendaciones. Se trata de animales que ayudan a regular poblaciones de insectos, contribuyen al equilibrio ecológico y enriquecen el entorno natural. Conocé más.  

Almirante Brown difundió una serie de recomendaciones para promover una convivencia responsable entre los vecinos y las distintas especies que habitan en el distrito. Entre los animales que suelen observarse se encuentran los zorros, lagartos overos, lagartijas y alacranes.

 

¿Cómo actuar?

Desde el área de Brown Verde y Zoonosis recordaron que en el partido convive fauna que cumple un rol fundamental dentro de los ecosistemas. Es que ayudan a regular poblaciones de insectos, contribuyen al equilibrio ecológico y enriquecen el entorno natural.

Según explicaron, las especies ya forman parte de la vida cotidiana y puede encontrarse en parques, plazas, veredas y arroyos. Ante ello, resulta clave mantener una relación respetuosa y preservar su hábitat.

En este escenario, se brindaron consejos para actuar de manera segura al toparse con los siguientes animales:

  • Zorros: recomiendan mantener distancia, no intentar atraerlos, evitar acariciarlos o atraparlos y proteger especialmente a las mascotas pequeñas.
  • Lagartos overos: indicaron que son animales inofensivos que incluso ayudan a controlar plagas. Se aconseja no perseguirlos ni intentar capturarlos, pero si mantener distancia.
  • Alacranes: algunos de los cuales pueden ser venenosos. En este caso, se recomienda tomar medidas de prevención en los hogares, como colocar rejillas en desagües y sanitarios, controlar las entradas de cañerías e instalar burletes en puertas y ventanas. Además de reparar grietas o huecos en pisos y paredes.
  • Lagartijas o geckos: aseguran que son inofensivos y controlan plagas de insectos. Por ello, no hay que lastimarlos ni matarlos.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Ante picaduras o mordeduras, los vecinos podrán comunicarse al 107 AB o al servicio de Telemedicina. Asimismo, por animales lastimados, agresivos o atrapados, se podrá llamar al COM 147 o informar a través de la app Brown Previene.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan promover una convivencia responsable con la fauna silvestre, cuidando tanto el bienestar de los animales como la seguridad de la comunidad.

 

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