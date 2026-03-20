Lanzan créditos hipotecarios con tasa subsidiada en CABA: podrán acceder vecinos de Brown

Están destinados a la clase media y será hasta un monto máximo de $100 millones. Los detalles de la presentación que hizo Jorge Macri en la nota.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó un nuevo programa de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para facilitar el acceso a la primera vivienda a familias de clase media. La iniciativa incluye a personas de otras zonas, como vecinos de Almirante Brown, siempre que la propiedad esté en CABA.

¿Cómo es?

Según precisó el jefe porteño, Jorge Macri, la flamante línea permitirá financiar hasta el 75% del valor del inmueble, con un tope de $100 millones. Apunta a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, con un precio que no supere los USD 2.800 por metro cuadrado.

“Este crédito convierte el sueño de la casa propia en una realidad”, afirmó. También, explicó que el plan se instrumentará a través Banco Ciudad y saldrá de parte de los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a las villas y asentamientos.

La tasa de interés será del 7,5% más uva, por debajo del promedio del mercado. La cuota de entrada no superará el 25% de los ingresos del hogar, apuntando a que los beneficiarios puedan progresar sin someterse a una carga insostenible.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y, además, generó una profunda injusticia”, señaló Macri.

En tanto, continuó: “Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”.

De esa manera, el Gobierno porteño subrayó que apunta a reparar una “deuda histórica” con la clase media, la cual “no pide privilegios, cumple las reglas y nunca deja de empujar para salir adelante”.

En esa línea, el programa estará destinado para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. Sólo deberán cumplir con los requisitos de ingresos y, en algunos casos, trasladar su cuenta sueldo al Banco Ciudad o contratar paquetes financieros.

“Estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler”, explicó Macri.

¿Cómo tramitarlo?

Podrá iniciar el trámite a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad que opera vía WhatsApp. Otras opciones son la página oficial de la entidad y la red de sucursales dentro de la CABA.

Los números

Según las estimaciones oficiales, se prevé una cuota inicial de $80.600 en un crédito de $10 millones a 20 años. Esto implica registrar un ingreso mensual de $322.000 por familia. El monto máximo del préstamo es de $100 millones, que requiere percibir desde $3.222.000, con una cuota de $806.600.