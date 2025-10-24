Lanzan taller para aprender a filmar, editar y producir cortos con el celular

La iniciativa será gratuita y se desarrollará en Adrogué. ¿Cómo participar?
Destinada a los amantes de la creación de audiovisuales, Almirante Brown lanzó un taller intensivo de “Cine con celulares”. Se trata de una propuesta que propone una experiencia práctica y creativa para aprender a filmar, editar y producir cortometrajes.
La iniciativa gratuita se llevará adelante los martes 4 y 11 de noviembre, entre las 16 y 18 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Estará a cargo de Marcelo Italiano y no necesitará inscripción previa.
Según indicaron desde la organización, está destinado a docentes, estudiantes y creadores de contenido que buscan potenciar su mirada cinematográfica. Los contenidos que abarcará serán:
Como resultado del taller, quienes lo concluyan desarrollarán confianza, técnica y narrativa para crear material audiovisual profesional sin necesidad de equipos costosos.
🌱Realizan prácticas de huerta agroecológica en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia 👇https://t.co/VjjdOtAWLw
— Noticias De Brown (@debrownweb) October 21, 2025