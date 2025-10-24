Vie, 24/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2489
viernes 24 de octubre de 2025

Lanzan taller para aprender a filmar, editar y producir cortos con el celular


La iniciativa será gratuita y se desarrollará en Adrogué. ¿Cómo participar?

Destinada a los amantes de la creación de audiovisuales, Almirante Brown lanzó un taller intensivo de “Cine con celulares”. Se trata de una propuesta que propone una experiencia práctica y creativa para aprender a filmar, editar y producir cortometrajes.

¿Cómo será?

La iniciativa gratuita se llevará adelante los martes 4 y 11 de noviembre, entre las 16 y 18 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Estará a cargo de Marcelo Italiano y no necesitará inscripción previa.

Según indicaron desde la organización, está destinado a docentes, estudiantes y creadores de contenido que buscan potenciar su mirada cinematográfica. Los contenidos que abarcará serán:

  • Técnicas de filmación con dispositivos móviles
  • Composición, luz y sonido
  • Edición rápida con aplicaciones gratuitas
  • Ejercicios prácticos y realización de cortometrajes

Como resultado del taller, quienes lo concluyan desarrollarán confianza, técnica y narrativa para crear material audiovisual profesional sin necesidad de equipos costosos.

