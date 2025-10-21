Mar, 21/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2486
CULTURA
martes 21 de octubre de 2025

Realizan prácticas de huerta agroecológica en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia


Los interesados deberán anotarse de manera virtual. Los detalles.

La Granja Educativa Municipal lanzó un nuevo espacio de encuentro participativo abierto a la comunidad. Se debe a que realiza semanalmente prácticas de huerta agroecológica, la cual está orientada al aprendizaje práctico, el intercambio de saberes y el trabajo colectivo.

¿Cómo será?

La iniciativa se desarrollará todos los miércoles, a partir de las 9 hs. Tendrá como escenario el predio ubicado en la avenida Juan B. Justo 1000, en Ministro Rivadavia. Los interesados podrán sumarse en cualquier semana.

Según indicaron desde la organización, no será necesario tener conocimientos previos sobre el tema. “Los esperamos para seguir encontrándonos y trabajando de diversas formas sobre la producción y el acceso a alimentos sanos”, afirmaron.

Esta forma de cultivo busca producir alimentos frescos de manera natural, imitando los procesos de la naturaleza. En este marco, evita el uso de químicos sintéticos como pesticidas o fertilizantes.

¿Cómo inscribirse?

Quienes deseen formar parte del espacio de huerta agroecológica deberán anotarse de manera virtual. Para ello, necesitarán completar un formulario (accedé haciendo clic aquí).

