Lanzaron 2x1 en cookies en diferentes locales de Brown

Será durante todos los jueves de diciembre. Conocé los locales adheridos.
Para los amantes de las cosas dulces, Almirante Brown lanzó otra propuesta imperdible. Ahora, los vecinos podrán aprovechar 2x1 en cookies en diferentes cafeterías del distrito. La promoción se extenderá durante diciembre.
La iniciativa se enmarca en el programa “Date el gusto”. Se llevará adelante todos los jueves del mes. Los comercios que se sumaron son los siguientes:
En Adrogué
Burzaco
Longchamps
Para conocer más detalles, te sugerimos que te contactes vía Instagram con los locales adheridos.
Es organizada por el Municipio, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Ya se llevó adelante propuestas similares, pero en heladerías, hamburgueserías y pizzerías locales.
🥦🍎 Con productos frescos y descuentos, las ferias siguen durante todo diciembre en Brown 👇 #Ferias https://t.co/lQdHXaZ4Vh
— Noticias De Brown (@debrownweb) December 2, 2025