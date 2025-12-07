Lanzaron 2x1 en cookies en diferentes locales de Brown

Será durante todos los jueves de diciembre. Conocé los locales adheridos.

Para los amantes de las cosas dulces, Almirante Brown lanzó otra propuesta imperdible. Ahora, los vecinos podrán aprovechar 2x1 en cookies en diferentes cafeterías del distrito. La promoción se extenderá durante diciembre.

¿Cómo será?

La iniciativa se enmarca en el programa “Date el gusto”. Se llevará adelante todos los jueves del mes. Los comercios que se sumaron son los siguientes:

En Adrogué

Panela (Rosales 1568)

(Rosales 1568) Bonjour (Seguí 796)

(Seguí 796) York Cookies (Bartolomé Mitre 1100)

(Bartolomé Mitre 1100) Lazu (avenida Espora 636)

(avenida Espora 636) Mimi (Diagonal Brown 1455)

Burzaco

La Gran Vía (E. de Burzaco 642)

(E. de Burzaco 642) Bariloche (E. de Burzaco 641)

Longchamps

Sueños de Azúcar (M. Belgrano 1239 y San Martín 554)

Para conocer más detalles, te sugerimos que te contactes vía Instagram con los locales adheridos.

La promoción

Es organizada por el Municipio, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Ya se llevó adelante propuestas similares, pero en heladerías, hamburgueserías y pizzerías locales.