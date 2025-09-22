Lun, 22/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2457
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 22 de septiembre de 2025

Lanzaron 2x1 en hamburguesas en distintos comercios de Brown: ¿Cuáles son?


La promoción aplicará todos los miércoles. Conocé más.

Para comenzar esta primavera con todo, Almirante Brown lanzó la “Ruta Hamburguesera”. Con esta propuesta, los vecinos podrán aprovechar un 2x1 en una chesseburguer en diferentes locales gastronómicos locales.

 

¿Cómo será?

Según informaron, esta iniciativa se llevará adelante todos los miércoles en comercios adheridas. Estos son:

En Adrogué

  • Öl Tack (Cordero 759)
  • Rox Club (Spiro 1051)
  • El Rincón (Mitre 1401)
  • Baum (Bartolomé Mitre 1184)
  • Danke (Hipólito Bouchard 1402)
  • Burgalovers (Amenedo 1002)
  • Ruka (Av. Espora 599)
  • Guernica (Pellerano 706)
  • Hamburga (Tomás Nother 771)
  • Locos por la Birra (Diagonal Alte. Brown 1272)

 

Longchamps

  • Nico’s Burger (Magdalena Motti de Tiegi 1004)
  • Andy’s Frites (Pcia. de Buenos Aires 713)
  • Brooklyn (Av. Hipólito Yrigoyen 18391)

 

Rafael Calzada

  • Aldorado (Av. San Martín 3541)

 

Burzaco

  • Don Vito (Bartolomé Mitre 586)

Para conocer más detalles de la promoción, te sugerimos que te contactes vía Instagram con la hamburguesería

La “Ruta Hamburguesera”

Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. En paralelo, se lleva adelante una propuesta similar, pero en heladerías locales. Se trata de “Date el gusto”, por la cual se ofrecen 2x1 en cucuruchos en locales adheridos del distrito.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram