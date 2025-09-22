Lanzaron 2x1 en hamburguesas en distintos comercios de Brown: ¿Cuáles son?

La promoción aplicará todos los miércoles. Conocé más.

Para comenzar esta primavera con todo, Almirante Brown lanzó la “Ruta Hamburguesera”. Con esta propuesta, los vecinos podrán aprovechar un 2x1 en una chesseburguer en diferentes locales gastronómicos locales.

¿Cómo será?

Según informaron, esta iniciativa se llevará adelante todos los miércoles en comercios adheridas. Estos son:

En Adrogué

Öl Tack (Cordero 759)

(Cordero 759) Rox Club (Spiro 1051)

(Spiro 1051) El Rincón (Mitre 1401)

(Mitre 1401) Baum (Bartolomé Mitre 1184)

(Bartolomé Mitre 1184) Danke (Hipólito Bouchard 1402)

(Hipólito Bouchard 1402) Burgalovers (Amenedo 1002)

(Amenedo 1002) Ruka (Av. Espora 599)

(Av. Espora 599) Guernica (Pellerano 706)

(Pellerano 706) Hamburga (Tomás Nother 771)

(Tomás Nother 771) Locos por la Birra (Diagonal Alte. Brown 1272)

Longchamps

Nico’s Burger (Magdalena Motti de Tiegi 1004)

(Magdalena Motti de Tiegi 1004) Andy’s Frites (Pcia. de Buenos Aires 713)

(Pcia. de Buenos Aires 713) Brooklyn (Av. Hipólito Yrigoyen 18391)

Rafael Calzada

Aldorado (Av. San Martín 3541)

Burzaco

Don Vito (Bartolomé Mitre 586)

Para conocer más detalles de la promoción, te sugerimos que te contactes vía Instagram con la hamburguesería

La “Ruta Hamburguesera”

Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. En paralelo, se lleva adelante una propuesta similar, pero en heladerías locales. Se trata de “Date el gusto”, por la cual se ofrecen 2x1 en cucuruchos en locales adheridos del distrito.