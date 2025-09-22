Lanzaron 2x1 en hamburguesas en distintos comercios de Brown: ¿Cuáles son?

La promoción aplicará todos los miércoles. Conocé más.
Para comenzar esta primavera con todo, Almirante Brown lanzó la “Ruta Hamburguesera”. Con esta propuesta, los vecinos podrán aprovechar un 2x1 en una chesseburguer en diferentes locales gastronómicos locales.
Según informaron, esta iniciativa se llevará adelante todos los miércoles en comercios adheridas. Estos son:
Para conocer más detalles de la promoción, te sugerimos que te contactes vía Instagram con la hamburguesería
Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. En paralelo, se lleva adelante una propuesta similar, pero en heladerías locales. Se trata de “Date el gusto”, por la cual se ofrecen 2x1 en cucuruchos en locales adheridos del distrito.
🍦Habrá 2x1 en cucuruchos en distintas heladerías de Brown: ¿Cuáles serán? 👇 #helado https://t.co/dwnMAITkEc
— Noticias De Brown (@debrownweb) September 1, 2025