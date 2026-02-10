Lanzaron talleres de sahumerios y velas en Malvinas: ¿Cómo anotarse?

Las inscripciones son presenciales. Conocé más.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) Malvinas Argentinas sumó las primeras capacitaciones abiertas del año. En esta ocasión, son dos propuestas orientadas a los amantes de las manualidades: se trata de talleres de sahumerios y velas.

¿Cómo serán?

Ambas iniciativas se llevarán adelante en la sede de la entidad browniana, ubicada en la calle Pasteur, esquina Lapacho. "Espacios para aprender, emprender y encontrarnos como comunidad. ¡Te esperamos!", afirmaron.

Según indicaron desde la Comuna, el taller de sahumerio comenzará este 11 de febrero y será los miércoles. En tanto, el de velas ya se puso en marcha y se dictará los martes. En los dos casos, será de 10 a 12 hs.

Quienes deseen inscribirse en alguno de ellos deberán presentarse personalmente en el CIC de lunes a viernes, entre las 8 y las 14 hs. Tendrán que llevar su DNI y una fotocopia del mismo. Es solo para mayores de 16 años.