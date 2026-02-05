Mucamo para instituciones y atención al público, los nuevos cursos del CIC de Glew

La oferta también incluye otras cinco capacitaciones más. ¿Cómo anotarse?
El Centro Integrador Comunitario (CIC) Glew lanzó sus primeros cursos gratuitos del año, reafirmando su compromiso con la capacitación y el desarrollo local. "Auxiliar en atención al público" y "mucamo para instituciones de salud" son algunos de ellos.
Todas las clases se llevarán adelante en la sede de la entidad browniana, ubicada en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade. Se pondrá en marcha en marzo. Las preinscripciones ya se encuentran abiertas.
La oferta de cursos completa es:
Las preinscripciones son presenciales. Por ello, quienes deseen sumarse a alguno de los cursos deberá acercarse al CIC Glew de lunes a viernes, entre las 9 y las 12 hs. Tendrán que llevar una fotocopia del DNI. La inscripción se completa al inicio de la cursada con los docentes.
