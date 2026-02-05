Jue, 05/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2593
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
jueves 5 de febrero de 2026

Mucamo para instituciones y atención al público, los nuevos cursos del CIC de Glew


La oferta también incluye otras cinco capacitaciones más. ¿Cómo anotarse?

El Centro Integrador Comunitario (CIC) Glew lanzó sus primeros cursos gratuitos del año, reafirmando su compromiso con la capacitación y el desarrollo local. "Auxiliar en atención al público" y "mucamo para instituciones de salud" son algunos de ellos.

¿Cuáles son?

Todas las clases se llevarán adelante en la sede de la entidad browniana, ubicada en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade. Se pondrá en marcha en marzo. Las preinscripciones ya se encuentran abiertas.

La oferta de cursos completa es:

  • Auxiliar en atención al público en instituciones de salud ( es requisito secundario completo): lunes y miércoles, entre las 8 y las 11 hs.
  • Mucama/o para instituciones de salud (requisito primario completo): lunes, miércoles o viernes, de 11 a 13 hs.
  • Habilidades digitales: jueves y viernes, de 13 a 16 hs.
  • Instalador y soporte de sistemas informáticos: lunes, miércoles y jueves, de 8:30 a 11:30 hs.
  • Operador/a de cuidados de adultos mayores (requisito secundario completo): lunes, martes y miércoles, de 13 a 16:30 hs.
  • Promotora comunitaria en salud (requisito secundario completo): lunes, martes y miércoles, de 8:30 a 11:30 hs.
  • Operador en informática para la administración y gestión: lunes y viernes, de 9 a 12 hs.

¿Cómo anotarse?

Las preinscripciones son presenciales. Por ello, quienes deseen sumarse a alguno de los cursos deberá acercarse al CIC Glew de lunes a viernes, entre las 9 y las 12 hs. Tendrán que llevar una fotocopia del DNI. La inscripción se completa al inicio de la cursada con los docentes.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram