Lanzaron una gran variedad de cursos en Mármol: ¿Cuáles son y cómo anotarse?

Las propuestas incluyen Yoga, Pilates, Cosmetología, Crochet, Zumba y Corte y confección, entre otros. Conocé más.
Con el objetivo de brindar más herramientas de capacitación y opciones de entrenamiento, ya se encuentra abierta la inscripción para una gran variedad de cursos gratuitos en José Mármol. Se dictarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad.
Los vecinos interesados deberán acercarse personalmente, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, a la entidad. Esta se ubica en Frías 4196, esquina San Luís, al lado del CAPS Nº 4. Allí habrá que presentar DNI. Los cupos son limitados.
Los cursos comenzarán a partir del 16 de marzo. Todos son anuales. Las propuestas son las siguientes:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
