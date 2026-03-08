Dom, 08/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2624
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
domingo 8 de marzo de 2026

Lanzaron una gran variedad de cursos en Mármol: ¿Cuáles son y cómo anotarse?


Las propuestas incluyen Yoga, Pilates, Cosmetología, Crochet, Zumba y Corte y confección, entre otros. Conocé más. 

Con el objetivo de brindar más herramientas de capacitación y opciones de entrenamiento, ya se encuentra abierta la inscripción para una gran variedad de cursos gratuitos en José Mármol. Se dictarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad.

 

¿Cuál es la oferta?

Los vecinos interesados deberán acercarse personalmente, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, a la entidad. Esta se ubica en Frías 4196, esquina San Luís, al lado del CAPS Nº 4. Allí habrá que presentar DNI. Los cupos son limitados.

Los cursos comenzarán a partir del 16 de marzo. Todos son anuales. Las propuestas son las siguientes:

 

Lunes

  • 16 a 18 hs: Manualidades (16/03l)
  • 16:30 a 17:30 hs: Yoga integral (6/04)

 

Martes

  • 9 a 10 hs: Pilates (arranca 17/03)
  • 9:30 a 11 hs: Cosmetología (17/03)
  • 13:30 a 15:30 hs: Arte reciclado (17/03l)
  • 14 a 15 hs: Zumba (17/03)
  • 15 a 16 hs: Chi kung (17/03)
  • 16 a 18 hs: Folclore (17/03)

 

Miércoles

  • 9 a 11 hs: Corte y confección (comienza el 18/03)
  • 15:30 a 17:00 hs: Crochet avanzado (18/03)

 

Jueves

  • 9 a 10 hs: Crochet principiante (inicia 19/03)
  • 9 a 11 hs: Arte reciclado (19/03)
  • 14 a 15 hs: Zumba (17/03)
  • 15 a 16 hs: Chi kung (17/03)

 

Viernes

  • 16 a 18 hs: Folclore (17/03)

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram