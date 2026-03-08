Lanzaron una gran variedad de cursos en Mármol: ¿Cuáles son y cómo anotarse?

Las propuestas incluyen Yoga, Pilates, Cosmetología, Crochet, Zumba y Corte y confección, entre otros. Conocé más.

Con el objetivo de brindar más herramientas de capacitación y opciones de entrenamiento, ya se encuentra abierta la inscripción para una gran variedad de cursos gratuitos en José Mármol. Se dictarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad.

¿Cuál es la oferta?

Los vecinos interesados deberán acercarse personalmente, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, a la entidad. Esta se ubica en Frías 4196, esquina San Luís, al lado del CAPS Nº 4. Allí habrá que presentar DNI. Los cupos son limitados.

Los cursos comenzarán a partir del 16 de marzo. Todos son anuales. Las propuestas son las siguientes:

Lunes

16 a 18 hs: Manualidades (16/03l)

(16/03l) 16:30 a 17:30 hs: Yoga integral (6/04)

Martes

9 a 10 hs: Pilates (arranca 17/03)

(arranca 17/03) 9:30 a 11 hs: Cosmetología (17/03)

(17/03) 13:30 a 15:30 hs: Arte reciclado (17/03l)

(17/03l) 14 a 15 hs: Zumba (17/03)

(17/03) 15 a 16 hs: Chi kung (17/03)

(17/03) 16 a 18 hs: Folclore (17/03)

Miércoles

9 a 11 hs: Corte y confección (comienza el 18/03)

(comienza el 18/03) 15:30 a 17:00 hs: Crochet avanzado (18/03)

Jueves

9 a 10 hs: Crochet principiante (inicia 19/03)

(inicia 19/03) 9 a 11 hs: Arte reciclado (19/03)

(19/03) 14 a 15 hs: Zumba (17/03)

(17/03) 15 a 16 hs: Chi kung (17/03)

Viernes

16 a 18 hs: Folclore (17/03)