Lanzaron una página para saber dónde votar y que el lugar llegue por WhatsApp

El espacio Nuevos Aires motoriza la propuesta para facilitarle a los vecinos encontrar la escuela que les corresponde. ¿Cómo funciona?

Falta menos de una semana para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Pese a esto, gran parte de la población todavía desconoce dónde vota. A esto se suma la problemática de que, a raíz de que se agregaron escuelas, cambiaron los lugares habituales del 70% de los electores.

En este marco, el espacio político

En este marco, el espacio político Nuevos Aires, que en Almirante Brown encabezan Federico Fuentes y Natalia Rojas, lanzó una innovadora página donde los vecinos no solo van a poder saber el establecimiento educativo en el que deberán sufragar sino también mandarse los datos por WhatsApp o e-mail.

Esta herramienta se vuelve sumamente útil, principalmente, en el caso de las personas con padres de la tercera edad o que no se llevan bien con la tecnología. El motivo es que ellos pueden buscar el colegio donde votan sus progenitores y enviarle la información directo a su celular.

¿Cómo funciona?

Los vecinos deberán ingresar al portal https://dondevoto.nuevosaires.com . Allí colocar los dígitos de DNI en el espacio correspondiente y listo. El sistema les dirá el establecimiento y su dirección, la mesa y el número de orden. Conoce este último dato es crucial para acelerar el proceso.

Asimismo, aquellos que deseen mandarse la información, en la parte inferior de la página deberán elegir si quieren que llegue al WhatsApp o e-mail. Acto siguiente, tendrán que completar con su celular o casilla de correo, dependiendo la opción elegida, y cliquear en "enviarme esta info" para finalizar.

Sobre Nuevos Aires

Es la única en toda la Provincia que tiene a sus principales postulantes con menos de 35 años. Son profesionales, comerciantes y emprendedores de las 12 localidades.

Se presentan como "la nueva y única opción a la vieja política".

Cuentan con más de 70 proyectos en seguridad, justicia, salud, obras, y educación. Están publicados en www.nuevosairesbrown.com

A nivel provincial, Nuevos Aires lleva como primer candidato al abogado Mauricio D’Alessandro.

Para conocer la lista completa, hacé clic aquí.