Le dispararon, protegió a su bebé y falleció: investigan un ajuste de cuentas

Fue en Burzaco. Su pareja también resultó herida de gravedad. Detuvieron a un adolescente de 17 años. Los detalles.
En medio de un confuso episodio, una joven de 24 años, que tenía su pequeño hijo en brazos, fue asesinada a balazos, en Burzaco. Si bien aún se investigan los motivos, se presume que todo se trató de un ajuste de cuentas.
Todo ocurrió este lunes por la noche, en el cruce de Prieto y Derqui. La víctima y su novio fueron sorprendidos mientras circulaba en su auto con el menor. Allí, los agresores les dispararon y huyeron.
Según trascendió, antes de morir, la joven logró cubrir a su hijo de 2 años. Gracias a esa acción, el niño resultó ileso. Su madre, en cambio, identificada como Aylén Valdez, recibió dos tiros y perdió la vida.
Asimismo, su novio sufrió una herida de bala en el cuello y fue trasladado de urgencia al hospital Meléndez de Adrogué. Su estado de salud es crítico debido a la gravedad de la lesión.
La Policía logró capturar a un sospechoso de 17 años. Fue identificado y rastreado por las cámaras de seguridad de la zona. La causa fue caratulada como “Homicidio”.
🚓Solano: una joven denunció que su pareja la apuñaló e hirió a su beba👇https://t.co/6wNj6BKA2A
— Noticias De Brown (@debrownweb) December 9, 2025