Le dispararon, protegió a su bebé y falleció: investigan un ajuste de cuentas

Fue en Burzaco. Su pareja también resultó herida de gravedad. Detuvieron a un adolescente de 17 años. Los detalles.

En medio de un confuso episodio, una joven de 24 años, que tenía su pequeño hijo en brazos, fue asesinada a balazos, en Burzaco. Si bien aún se investigan los motivos, se presume que todo se trató de un ajuste de cuentas.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió este lunes por la noche, en el cruce de Prieto y Derqui. La víctima y su novio fueron sorprendidos mientras circulaba en su auto con el menor. Allí, los agresores les dispararon y huyeron.

Según trascendió, antes de morir, la joven logró cubrir a su hijo de 2 años. Gracias a esa acción, el niño resultó ileso. Su madre, en cambio, identificada como Aylén Valdez, recibió dos tiros y perdió la vida.

Asimismo, su novio sufrió una herida de bala en el cuello y fue trasladado de urgencia al hospital Meléndez de Adrogué. Su estado de salud es crítico debido a la gravedad de la lesión.

La investigación

La Policía logró capturar a un sospechoso de 17 años. Fue identificado y rastreado por las cámaras de seguridad de la zona. La causa fue caratulada como “Homicidio”.