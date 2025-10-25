Sáb, 25/10/2025 |
Legislativas 2025: ¿Cómo saber dónde voto este domingo?


Se podrá acceder a la información a través de la web oficial o por WhatsApp. La información.

Los vecinos que aún no saben dónde votarán, están a tiempo de realizar su consulta en el padrón electoral que puso a disposición la Cámara Nacional Electoral (CNE). La gestión es online y muy sencilla. Obteniendo estos datos de antemano se agilizará el proceso a la hora de sufragar este domingo.

 

¿Cómo obtenerlo?

Primero, habrá que acceder a la web oficial del organismo. Allí, solo se deberá completar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Podés ingresar haciendo clic aquí.

Una vez completo este paso, el sistema brindará el nombre y dirección del establecimiento asignado, el número de mesa y de orden, fundamental para evitar demoras y filas.

También por WhatsApp

La CNE también habilitó un "chatbot". El número es el +54 911 2455-4444, agendándolo se podrán canalizar diferentes dudas respecto a los comicios. Entre ellos:

  • Consultar el lugar de votación
  • Obtener información electoral y de la Boleta Única de Papel (BUP)
  • Conocer detalles en cuanto a las autoridades de mesa
  • Voto en el exterior
  • Justificación de la no emisión del sufragio.

 

