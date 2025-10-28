Legislativas en Brown: ¿Cómo saber los resultados de mi mesa?

Conocé cuáles son los pasos a seguir.

Con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), las elecciones legislativas nacionales se llevaron adelante el domingo, 26 de octubre. Se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En este marco, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó una web que permite acceder a los datos oficiales del escrutinio provisorio. Entre ellos, los vecinos podrán conocer los sufragios obtenidos en su propia mesa de votación.

¿Cómo saberlo?

En primer lugar, para acceder a los resultados, la persona deberá saber su número de circuito y mesa. Estos figuran en el padrón electoral. Podés ingresar haciendo clic aquí.

Quienes no los recuerden tendrán que ingresar al sitio, completar el DNI, género, distrito y código de verificación. Una vez listo este paso, el sistema brindará la información.

Ahora sí, con estos datos, ya se podrá acceder a la web oficial que se habilitó para conocer los resultados electorales. Clic aquí para ingresar. Una vez allí, se deben seguir los siguientes pasos:

Ir a “Ver resultados”.

Seleccionar "filtros" (ícono con forma de embudo) en la parte superior derecha.

Completar la provincia, la sección electoral que en este caso sería Almirante Brown. También agregar el número de circuito y mesa. Luego, presionar "aplicar filtros".

Como resultado, se mostrará el telegrama de la mesa consultada. En este documento se detalla la cantidad de sufragios que obtuvo cada fuerza. Asimismo, se brinda la opción de poder descargarlo.