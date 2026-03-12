Lengua de señas y manicuría, los nuevos talleres que se brindarán en Don Orione

Son gratuitos y se dictarán de manera presencial. La información.
Para comenzar el año con más opciones de capacitación, Don Orione sumó a su grilla dos nuevas propuestas gratuitas. Se trata de los talleres de lengua de señas y manicuría. Los son cupos limitados.
Los cursos tendrán como escenario el CIC de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, al lado del CAPS 12. Ambos tienen una duración de tres meses.
Según indicaron desde la organización, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar DNI y fotocopia.
🏰¿Querés sorprenderte con sus túneles?: Castelforte volverá a abrir sus puertas👇 #Adroguéhttps://t.co/mt1MMIdnxR
— Noticias De Brown (@debrownweb) March 11, 2026