Jue, 12/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2628
CULTURA
jueves 12 de marzo de 2026

Lengua de señas y manicuría, los nuevos talleres que se brindarán en Don Orione


Son gratuitos y se dictarán de manera presencial. La información.

Para comenzar el año con más opciones de capacitación, Don Orione sumó a su grilla dos nuevas propuestas gratuitas. Se trata de los talleres de lengua de señas y manicuría. Los son cupos limitados. 

 

¿Cuándo será?

Los cursos tendrán como escenario el CIC de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, al lado del CAPS 12. Ambos tienen una duración de tres meses.

La oferta es la siguiente:

  • Lengua de señas, nivel 1: inicia el miércoles 18 de marzo, de 18 a 20 hs.
  • Manicuría inicial: comienza el lunes 23, de 8.30 a 11 hs.

Según indicaron desde la organización, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar DNI y fotocopia.

 

