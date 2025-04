Viviana Canosa acusó de "traidora y ladrona" a Lizy Tagliani

Todo habría ocurrido cuando la humorista era su asistente. Mirá el video.

Crece el escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. Luego de reflotar una pelea de hace más de una década, la browniana volvió a quedar en el ojo de la tormenta al ser acusada de robar pertenencias de la conductora.

¿Qué dijo?

Si bien permanecían distanciadas, la periodista la dejó expuesta en su programa de TV, relatando cómo la descubrió tomando cosas de su propia casa en la época donde la vecina de Adrogué era su estilista personal y amiga.

En aquel tiempo, Canosa transitaba un momento laboral pleno, todavía no había sido mamá y su vida giraba en base al trabajo. “Tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo”.

Y agregó: “Usábamos mucho la cocina de casa porque yo, en el medio, necesitaba darme un baño y descansar. Y dejaba a mi equipo en mi casa para ir a Canal 9 todos juntos en mi auto. Y yo, muchas veces, dejaba la puerta de mi cuarto abierta”.

Tras sospechar de supuestos robos de su amiga admitió que un día simuló irse a bañar para atraparla infraganti. “Abrí la ducha, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando”, relató.

“Le pedí que se vaya de mi casa y me dije 'nunca voy a entender porque me estás robando'. Hasta me desaparecía comida del freezer", aseguró Canosa.

También contra su mamá

En Viviana en vivo, la conductora también contó un hecho que tiene como protagonista a la madre de la browniana. “Hay un episodio que fue el día que se murió la mamá de Lizy, porque si alguien te traiciona por lo que hice ese día, queda todo muy claro. Si vos hacés un favor por la madre de alguien, o por los hijos de alguien, y te traicionan por fama…”, empezó relatando.

Y continuo el periodista Lucas Bertero, testigo de ese día. “Esto fue en la etapa de muchísimo laburo, fuimos a comer una noche a Gardiner con el queridísimo Jorge Ibáñez y, en un momento le suena el teléfono a Vivi, se levanta y, cuando volvió, me cuenta ‘se acaba de morir la mamá de Lizy y tiene un problema enorme. Creo que falleció la señora en la casa, la lleva a la sala velatoria, pero le están pidiendo un certificado de defunción que Lizy no tiene, y esto ya es un delito’”, contó.

Y siguió: “Conseguí los médicos, la gente de la obra social, todo. Llevaron a la señora a la casa, le firmaron todo y la volvieron a llevar a la casa velatoria. Y, esa persona a la que le hice ese favor entre tantos otros, como regalarle muebles y darle mi auto, esa persona inventa lo de la cuchara para hacerme una campaña a mí, que solo la había ayudado”.



El descargo

La conductora de “La Peña de Morfi” decidió salir en sus redes sociales para contar lo ocurrido. “Hola a todos. Paso por acá porque me llegan un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de cuáles son los pasos a seguir”, sostuvo.

Luego de agradecerles a sus seguidores por el apoyo, afirmó: “Quien quiera creerme que me crea. Perdón pero ni mi nombre ni el de mi mamá se manchan ni se mancharán jamás. Beso gigante para todos”.

