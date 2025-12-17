Llega Creadoras con opciones de regalos navideños: ¿Qué comprar por menos de $10.000?

Habrá desde árboles y adornos para las Fiestas hasta almohadones y bijouterie. La feria es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Conocé las imperdibles promociones.

Se palpita la Navidad y los vecinos comienzan a pensar en los regalos para el arbolito. En este sentido, la feria “Creadoras” se convertirá en una gran alternativa para visitar y encontrar opciones artesanales y económicas para todas las edades.

¿Cuándo se llevará adelante?

La propuesta es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes. La edición navideña se realizará este jueves, 18 de diciembre, de 11 a 18 hs. Como es habitual, los stands se instalarán en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco.

En una fecha especial, la feria sorprenderá con una gran variedad de productos, muchos alusivos a la Nochebuena. Incluirá juguetes, velas, plantas, indumentaria, adornos, accesorios, bijouterie, cuadros y mucho más. Sumado a ello, no faltarán los stands con opciones gastronómicas y ropa circular.

¿Qué elegir?

En la última feria del 2025, “Creadoras” ofrecerá grandes ofertas para todos los bolsillos. Una de las opciones estará en manos de “Nube Luz Deco”. Ofrecerá cuatro almohadones infantiles por $10.000 o bien un almohadón grande de 42 x 42 cm a $7.000.

Por otro lado, “Deco del sur” expondrá corazones colgantes a $4.000 y hermosos árboles decorativos, especiales para llevar magia al hogar, a partir de los $8.000.

Asimismo, “Acero a la moda“ tendrá una promo única y 100% artesanal. Entre sus productos, venderá tres pulseras o tobilleras rojas y negras para protección a solo $5.000. Habrá muchos motivos de dijes y ojos turcos en vidrio ideales para regalar.

Otro imperdible vendrá de la mano de “MAGIS3D”, quienes ofrecerán dos exprimidores de pasta dental a $7.000, dos escarapelas de Malvinas a $4.000 o tres llaveros de CrossFit a $8.000.

Para los amantes de las artesanías tejidas, “Dulces Sueños Crochet” llegará a la feria con opciones de adornos navideños desde $4.000 y lápices personalizados a solo $1.000.

El emprendimiento “Morella Joyas” también dirá presente en “Creadoras” con opciones de gargantillas y collares en acero desde $6.900. Todo confeccionado a mano.

En paralelo

Mientras se desarrolle la feria de emprendedoras, también se pondrá en marcha una nueva colecta de sangre a beneficio de hospitales y centros de salud de la Región. Será de 10 a 16 hs. Es impulsada por la institución browniana, junto a la Fundación Hematológica Sarmiento (FuHeSa).

Quienes deseen formar parte de esta iniciativa solidaria, podrán anotarse de manera virtual haciendo clic aquí.

¿Cómo participar de la feria?

Las vecinas que quieran exponer y mostrar sus productos podrán sumar su puesto. Para ello, simplemente tendrán que inscribirse vía WhatsApp al 11-5044-2625.

“Si sos emprendedora/or, esta es tu oportunidad para mostrar tu talento, vender tus productos y conectar con muchas más personas en una jornada llena de espíritu navideño y creatividad", explicaron desde la ONG.