Llega la "Expo Feria" a Ministro Rivadavia: habrá circuito de viveros, talleres y shows en vivo

Los vecinos también podrán disfrutar del patio de comidas y de una gran variedad de stands. La entrada será libre y gratuita. ¿Cuándo y dónde será?

El fin de semana llega con una gran propuesta para disfrutar en familia. Este sábado 6 y domingo 7, vuelve una nueva edición de la "Expo Feria" a la Granja Educativa de Ministro Rivadavia. Habrá un amplio abanico de actividades gratuitas al aire libre.

¿Cómo será?

La iniciativa se realizará de 10 a 20 hs, en el predio ubicado en avenida Juan B. Justo 1000. Será una excelente alternativa para la recreación con numerosas atracciones, alejados del bullicio y rodeados de la naturaleza.

Los vecinos podrán recorrer la feria de productores rurales. La misma ofrecerá productos de campos, chacinados, embutidos, quesos, verduras agroecológicas, frutas de estación y artesanías en cerámica, caña, hierro y madera.

También dirán presente cooperativas florícolas y viveristas, quienes venderán plantas ornamentales, nativas y autóctonas, flores, insumos de jardinería y artesanías. Se sumarán las ferias Mi Pyme y de Mujeres Emprendedoras.

Sumado a ello, se llevarán adelante charlas, talleres abiertos y exposiciones con temáticas que hacen a la sustentabilidad, la conservación de los hábitats y el desarrollo de las comunidades desde un eje ambiental, político y económico.

Los vecinos también podrán deleitarse con una gran oferta gastronómica. Habrá dos patios de comidas, uno salado y otro dulce, y una variedad alimenticia que contará con comidas sin tacc y libres de conservantes. Serán protagonistas los productos de elaboración artesanal, como los hechos por las PUPAs. Asimismo, habrá importantes descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, a través del programa Mercados Bonaerenses.

En materia cultural

Durante las dos jornadas se presentarán espectáculos artísticos. Actuarán el sábado “Los Nadal” y “Tiempo de Encuentro”. El domingo, en tanto, lo harán el ballet folclórico “Pusi Chakani”, Facundo Giménez y Maty Gamarra.

Por otro lado, se suman al evento instituciones y diversas áreas municipales con stands informativos y de asesoría. “Invitamos a los vecinos a participar de una nueva edición de la Expo Feria en la Granja Municipal, un espacio creado en nuestra zona rural que sin dudas es una opción ideal para disfrutar en familia”, indicó Mariano Cascallares.