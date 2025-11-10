Llega la "Noche de las Heladerías" a Brown: ¿Cuáles son los locales adheridos?

Habrá 2x1 en el cuarto de kilo. Los detalles.

En marco de la “Semana del Helado Artesanal”, llega una de las jornadas más esperadas por los amantes de este postre congelado. Se debe a que se realizará la “Noche de las Heladerías”, donde habrá imperdibles promociones en más de 500 locales del país.

¿Cuándo y dónde?

La novena edición de este esperado día se llevará a cabo este jueves, 13 de noviembre, a partir de las 19 hs. Para este año, la oferta será de 2x1 en el cuarto de kilo. En Almirante Brown, los locales participantes son:

Adrogué

La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 12986

La Veneciana: Av. Espora 563

Riviera: Av. Hipólito Yrigoyen 12905

Riviera: Esteban Adrogué 1116

Riviera Boulevard Shopping: Av. Hipólito Yrigoyen 13298 (Local 212)

Asimismo, serán parte de esta edición otras heladerías de la Región. Estas son:

Quilmes

Colonial: Av Caseros 1750, local 116/117

Disiena: Rodolfo López 1296

Helados Pablo: Av. Calchaquí 4503, entre Gral. Manuel Salvio y Juan Vucetich

Saint Moritz Quilmes: Republica del Libano 2400

Helados Paía: Lavalle 451, esquina 9 de julio, Bernal

El Piave: 9 De Julio 6, Bernal

Rampoldi: Av. Dardo Rocha 250, esquina Don Bosco, Bernal

Lanús

El Piave: Salta 1904

Geppeto: Av. Manuel Quindimil 300

Saint Moritz: Juan Domingo Perón 2416, Valentín Alsina

La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 5535, Escalada

La Veneciana: 25 de Mayo 27

La Veneciana: Basavilbaso 1803

La Veneciana: Enrique de Valle Iberlucea 2715

Lomas de Zamora

La Veneciana: Laprida 475

La Veneciana: Boedo 298

La Veneciana: Av. Colombres 311

La Veneciana: Av. Colombres 101

La Veneciana: Laprida 151

La Veneciana: A. Alsina 1908

La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 8255

Riviera Lomitas: Loria 304, esquina Italia

Geppeto: Larroque 1001, Banfield

Saint Moritz Banfield: Maipú 269, Banfield

La Veneciana: Cochabamba 312 Banfield

Riviera Banfield: French 202 esquina Acevedo

Riviera Temperley: Av. Meeks 1307

Avellaneda

Brissari: Av.Belgrano 376

Galicia: Galicia 565, local 2

La Veneciana: Güemes 897 Avellaneda

Para conocer todos los comercios participantes, se podrá revisar un mapa interactivo en la web oficial (accedé haciendo clic aquí). Asimismo, comercios que no están en la lista podrían sumarse a último momento, así que te recomendamos que consultes con tu local preferido.

Sobre la iniciativa

Bajo el lema “El futuro es artesanal”, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) organiza la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal con la intención de promover el consumo de esta elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales.

Además de la “Noche de las Heladerías”, por la iniciativa se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro como parte del costado social que impulsa todos los años.