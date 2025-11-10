Lun, 10/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2506
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
lunes 10 de noviembre de 2025

Llega la "Noche de las Heladerías" a Brown: ¿Cuáles son los locales adheridos?


Habrá 2x1 en el cuarto de kilo. Los detalles.

En marco de la “Semana del Helado Artesanal”, llega una de las jornadas más esperadas por los amantes de este postre congelado. Se debe a que se realizará la “Noche de las Heladerías”, donde habrá imperdibles promociones en más de 500 locales del país.

¿Cuándo y dónde?

La novena edición de este esperado día se llevará a cabo este jueves, 13 de noviembre, a partir de las 19 hs. Para este año, la oferta será de 2x1 en el cuarto de kilo. En Almirante Brown, los locales participantes son:

Adrogué

  • La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 12986
  • La Veneciana: Av. Espora 563
  • Riviera: Av. Hipólito Yrigoyen 12905
  • Riviera: Esteban Adrogué 1116
  • Riviera Boulevard Shopping: Av. Hipólito Yrigoyen 13298 (Local 212)

Asimismo, serán parte de esta edición otras heladerías de la Región. Estas son:

Quilmes

  • Colonial: Av Caseros 1750, local 116/117
  • Disiena: Rodolfo López 1296
  • Helados Pablo: Av. Calchaquí 4503, entre Gral. Manuel Salvio y Juan Vucetich
  • Saint Moritz Quilmes: Republica del Libano 2400
  • Helados Paía: Lavalle 451, esquina 9 de julio, Bernal
  • El Piave: 9 De Julio 6, Bernal
  • Rampoldi: Av. Dardo Rocha 250, esquina Don Bosco, Bernal

Lanús

  • El Piave: Salta 1904
  • Geppeto: Av. Manuel Quindimil 300
  • Saint Moritz: Juan Domingo Perón 2416, Valentín Alsina
  • La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 5535, Escalada
  • La Veneciana: 25 de Mayo 27
  • La Veneciana: Basavilbaso 1803
  • La Veneciana: Enrique de Valle Iberlucea 2715

Lomas de Zamora

  • La Veneciana: Laprida 475
  • La Veneciana: Boedo 298
  • La Veneciana: Av. Colombres 311
  • La Veneciana: Av. Colombres 101
  • La Veneciana: Laprida 151
  • La Veneciana: A. Alsina 1908
  • La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 8255
  • Riviera Lomitas: Loria 304, esquina Italia
  • Geppeto: Larroque 1001, Banfield
  • Saint Moritz Banfield: Maipú 269, Banfield
  • La Veneciana: Cochabamba 312 Banfield
  • Riviera Banfield: French 202 esquina Acevedo
  • Riviera Temperley: Av. Meeks 1307

Avellaneda

  •  Brissari: Av.Belgrano 376
  • Galicia: Galicia 565, local 2
  • La Veneciana: Güemes 897 Avellaneda

Para conocer todos los comercios participantes, se podrá revisar un mapa interactivo en la web oficial (accedé haciendo clic aquí). Asimismo, comercios que no están en la lista podrían sumarse a último momento, así que te recomendamos que consultes con tu local preferido.

Sobre la iniciativa

Bajo el lema “El futuro es artesanal”, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) organiza la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal con la intención de promover el consumo de esta elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales.

Además de la “Noche de las Heladerías”, por la iniciativa se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro como parte del costado social que impulsa todos los años.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram