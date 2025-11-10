Llega la "Noche de las Heladerías" a Brown: ¿Cuáles son los locales adheridos?

Habrá 2x1 en el cuarto de kilo. Los detalles.
En marco de la “Semana del Helado Artesanal”, llega una de las jornadas más esperadas por los amantes de este postre congelado. Se debe a que se realizará la “Noche de las Heladerías”, donde habrá imperdibles promociones en más de 500 locales del país.
La novena edición de este esperado día se llevará a cabo este jueves, 13 de noviembre, a partir de las 19 hs. Para este año, la oferta será de 2x1 en el cuarto de kilo. En Almirante Brown, los locales participantes son:
Asimismo, serán parte de esta edición otras heladerías de la Región. Estas son:
Para conocer todos los comercios participantes, se podrá revisar un mapa interactivo en la web oficial (accedé haciendo clic aquí). Asimismo, comercios que no están en la lista podrían sumarse a último momento, así que te recomendamos que consultes con tu local preferido.
Bajo el lema “El futuro es artesanal”, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) organiza la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal con la intención de promover el consumo de esta elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales.
Además de la “Noche de las Heladerías”, por la iniciativa se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro como parte del costado social que impulsa todos los años.
🍦Uno de los mejores heladeros del país es de Burzaco: salió tercero en la Coppa d´Oro 👇https://t.co/6MoCdAjv1S
— Noticias De Brown (@debrownweb) October 21, 2025