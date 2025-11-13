Jue, 13/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2509
SOCIEDAD
jueves 13 de noviembre de 2025

Llega “La Noche de las Vinotecas” a Brown: habrá degustaciones y descuentos de hasta el 50%


Se llevará adelante este viernes. Conocé cuáles son los locales que se suman.  

Una nueva propuesta que incluye degustaciones e importantes descuentos llega a Almirante Brown. Se trata de “La Noche de las Vinotecas”. Será este viernes, 14 de noviembre, e incluirá comercios adheridos de Adrogué y José Mármol.

 

¿Cuáles son?

Según indicaron, la iniciativa se llevará adelante únicamente mañana, desde las 20 hs. Habrá catas de vinos y promociones de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas. En esta primera edición, los locales adheridos serán:

En Adrogué

  • Paladar Negro (Somellera 706)
  • La Bodeguita (Castelli 1544)
  • Espacio VDS - Wine y Deco (Rosales 1400 esquina Cerretti)
  • Paradiso Almacén de Vinos (Cerretti 852)

José Mármol

  • 1001 Vinos (Mitre 2158)

 

Sobre el evento

Es organizado por el Municipio, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Se llevará adelante por primera vez en el distrito

