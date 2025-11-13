Llega “La Noche de las Vinotecas” a Brown: habrá degustaciones y descuentos de hasta el 50%

Se llevará adelante este viernes. Conocé cuáles son los locales que se suman.

Una nueva propuesta que incluye degustaciones e importantes descuentos llega a Almirante Brown. Se trata de “La Noche de las Vinotecas”. Será este viernes, 14 de noviembre, e incluirá comercios adheridos de Adrogué y José Mármol.

¿Cuáles son?

Según indicaron, la iniciativa se llevará adelante únicamente mañana, desde las 20 hs. Habrá catas de vinos y promociones de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas. En esta primera edición, los locales adheridos serán:

En Adrogué

Paladar Negro (Somellera 706)

(Somellera 706) La Bodeguita (Castelli 1544)

(Castelli 1544) Espacio VDS - Wine y Deco (Rosales 1400 esquina Cerretti)

(Rosales 1400 esquina Cerretti) Paradiso Almacén de Vinos (Cerretti 852)

José Mármol

1001 Vinos (Mitre 2158)

Sobre el evento

Es organizado por el Municipio, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Se llevará adelante por primera vez en el distrito.