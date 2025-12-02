Llega una nueva edición de la “Carrera por Todos” a Adrogué

Será este domingo 7. Habrá distancias de 3 y 7 km. Toda la información.

En el marco de la Semana Internacional de la Discapacidad, se llevará adelante una nueva edición de la ya clásica “Carrera por todos”. Sera este domingo, 7 de diciembre.

¿Cómo será?

La prueba atlética iniciará a las 8 hs y tendrá como punto de partida la tradicional plaza Brown de Adrogué, situada en pleno casco céntrico de la localidad. Los vecinos podrán optar por participar en 3 o 7 kilómetros.

Para quienes lo hagan, se concretará la entrega de dorsales el sábado 6, día previo a la carrera. Será de 9 a 17 hs, en la Casa de la Cultura de la localidad, ubicada en Esteban Adrogué 1224.

En esta edición, la participación será récord con 2.685 inscriptos. De este total, 2.150 correrán la prueba larga, 435 la corta y 100 personas con discapacidad también serán parte en esta última modalidad.

Sobre el evento deportivo

Es organizado por el Municipio de Almirante Brown, a través de Descubrí Brown y el Instituto del Deporte. “Esta importante iniciativa busca promover la inclusión y la participación a través del deporte, impulsando espacios donde todas las personas puedan desarrollarse y sentirse parte de la comunidad”, indicaron desde la Comuna.

En este sentido, el intendente Mariano Cascallares destacó que “el deporte adaptado cumple un rol clave en la igualdad de oportunidades y en la construcción de una sociedad más justa, empática e inclusiva”, al tiempo que invitó a los vecinos a que se acerquen a acompañar y formar parte de la propuesta.