¡Llegó el verano!: emitieron recomendaciones claves para evitar sufrir golpes de calor

La prevención y la hidratación constante son fundamentales para atravesar las altas temperaturas. Toda la información.

Ante las temperaturas extremas que atraviesa la Provincia, el Ministerio de Salud Bonaerense difundió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y evitar complicaciones. Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, suelen ser los principales afectados.

¿Qué hacer?

Entre las medidas de prevención, la Cartera Sanitaria aconseja evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 hs, utilizar gorra, anteojos de sol y ropa clara y liviana. Además de consumir agua con mayor frecuencia, incluso sin sensación de sed.

Sumado a ello, se recomienda no realizar actividad física intensa, priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos frescos, y evitar las bebidas alcohólicas, con cafeína o azucaradas.

En este marco, los profesionales advirtieron que se debe prestar especial atención ante la aparición de los siguientes síntomas:

Temperatura corporal superior a los 39 grados

Sed intensa o sequedad en la boca

Sensación de calor sofocante o piel roja y seca

Disminución de la producción de orina.

Náuseas, vómitos o falta de apetito.

Cansancio extremo, confusión, dolor de cabeza, mareos o desmayos y convulsiones.

En esos casos, se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar con sombra, hidratarla de inmediato e intentar aliviarla mojando la ropa con agua fresca.