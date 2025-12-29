Lun, 29/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2555
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 29 de diciembre de 2025

¡Llegó el verano!: emitieron recomendaciones claves para evitar sufrir golpes de calor


La prevención y la hidratación constante son fundamentales para atravesar las altas temperaturas. Toda la información.  

Ante las temperaturas extremas que atraviesa la Provincia, el Ministerio de Salud Bonaerense difundió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y evitar complicaciones. Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, suelen ser los principales afectados.

 

¿Qué hacer?

Entre las medidas de prevención, la Cartera Sanitaria aconseja evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 hs, utilizar gorra, anteojos de sol y ropa clara y liviana. Además de consumir agua con mayor frecuencia, incluso sin sensación de sed.

Sumado a ello, se recomienda no realizar actividad física intensa, priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos frescos, y evitar las bebidas alcohólicas, con cafeína o azucaradas.

En este marco, los profesionales advirtieron que se debe prestar especial atención ante la aparición de los siguientes síntomas:

  • Temperatura corporal superior a los 39 grados
  • Sed intensa o sequedad en la boca
  • Sensación de calor sofocante o piel roja y seca
  • Disminución de la producción de orina.
  • Náuseas, vómitos o falta de apetito.
  • Cansancio extremo, confusión, dolor de cabeza, mareos o desmayos y convulsiones.

En esos casos, se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar con sombra, hidratarla de inmediato e intentar aliviarla mojando la ropa con agua fresca.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram