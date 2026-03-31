Lo habría rechazado en un boliche de Longchamps y él la atropelló: lo detuvieron

La chica sufrió heridas graves. Su amigo, quien estaba con ella, permanece en estado crítico. Los detalles.
Un hombre de 29 años fue detenido en las últimas horas en Longchamps. Está acusado de haber perseguido y atropellado con su auto a dos personas a la salida de un boliche. El caso es investigado como un posible intento de doble homicidio.
Ocurrió en la madrugada del sábado 21 de marzo cuando Nair Santoro y su amigo Maxi fueron al local bailable “La Reserva”. Allí, según trascendió, un vecino del barrio, identificado como Rodrigo Jerez, comenzó a incomodar a la joven, quién lo habría rechazado.
La situación escaló rápidamente. El hombre habría reaccionado con amenazas dirigidas tanto hacia ella como a su acompañante. Sin embargo, el conflicto no terminó. Horas más tarde, cuando los jóvenes se retiraban en moto, el sospechoso los siguió en su vehículo.
La persecución concluyó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Malvinas, donde el conductor los embistió. Producto del fuerte impacto, ambos fueron arrastrados varios metros. Nair sufrió heridas graves; mientras que Maxi permanece internado en estado crítico.
Avanzó gracias al registro de cámaras de seguridad. Estas permitieron reconstruir el recorrido del auto. Con esos datos, la Policía logró ubicar el vehículo que el implicado había intentado ocultar en un taller mecánico. Finalmente, Jerez fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
