Mar, 31/03/2026
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2647
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
martes 31 de marzo de 2026

Lo habría rechazado en un boliche de Longchamps y él la atropelló: lo detuvieron


La chica sufrió heridas graves. Su amigo, quien estaba con ella, permanece en estado crítico. Los detalles.

Nair Santoro, la víctima

Un hombre de 29 años fue detenido en las últimas horas en Longchamps. Está acusado de haber perseguido y atropellado con su auto a dos personas a la salida de un boliche. El caso es investigado como un posible intento de doble homicidio.

El hecho

Ocurrió en la madrugada del sábado 21 de marzo cuando Nair Santoro y su amigo Maxi fueron al local bailable “La Reserva”. Allí, según trascendió, un vecino del barrio, identificado como Rodrigo Jerez, comenzó a incomodar a la joven, quién lo habría rechazado.

La situación escaló rápidamente. El hombre habría reaccionado con amenazas dirigidas tanto hacia ella como a su acompañante. Sin embargo, el conflicto no terminó. Horas más tarde, cuando los jóvenes se retiraban en moto, el sospechoso los siguió en su vehículo.

La persecución concluyó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Malvinas, donde el conductor los embistió. Producto del fuerte impacto, ambos fueron arrastrados varios metros. Nair sufrió heridas graves; mientras que Maxi permanece internado en estado crítico.

 

La investigación

Avanzó gracias al registro de cámaras de seguridad. Estas permitieron reconstruir el recorrido del auto. Con esos datos, la Policía logró ubicar el vehículo que el implicado había intentado ocultar en un taller mecánico. Finalmente, Jerez fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram