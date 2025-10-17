Longchamps: no se podía sacar un anillo y bomberos debieron ayudarla

La mujer se acercó por sus propios medios al destacamento. Utilizaron una herramienta de precisión para quitarlo. La información.

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown ayudaron a una vecina que había sufrido la lesión en uno de sus dedos al quedarle el anillo trabado. Afortunadamente, lograron quitárselo sin causarle mayores complicaciones.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió este jueves, 16 de octubre. La mujer se acercó por sus propios medios al Destacamento Nº1 de Longchamps, lugar donde solicitó asistencia.

En este escenario, los oficiales intervinieron de inmediato utilizando una herramienta de precisión, especialmente diseñada para este tipo de casos. Con los cuidados necesarios y en pocos minutos, lograron retirar el anillo.

Según informaron desde Bomberos, este tipo de casos son frecuentes y forman parte de los múltiples auxilios que realizan, más allá de los incendios u operativos ante emergencias.