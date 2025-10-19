Lun, 20/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2485
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
domingo 19 de octubre de 2025

Longchamps: un camión chocó contra un minibús y terminó incrustado contra una casa


Hubo seis heridos. Bomberos desplegó un operativo en el lugar. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un brutal accidente vial alertó a los vecinos de Longchamps. Tuvo como protagonista a un camión y un minibús. Hubo seis personas heridas, quienes fueron inmediatamente asistidas.

¿Cómo fue?

El siniestro se registró este sábado, 18 de octubre, en el cruce de San Ignacio y Yapeyú. A raíz del choque, el rodado de menor porte terminó incrustado contra el frente de una vivienda. Ambos vehículos además sufrieron serios daños, principalmente en su parte delantera.

En el lugar, como es habitual, trabajaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes desplegaron un operativo de auxilio y prevención. Intervino además efectivos policiales de la jurisdicción y personal del área de Defensa Civil. Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron el hecho.

 

Otros siniestros durante el finde

Uno de ellos, tuvo como escenario la intersección de 30 de Septiembre y Lavalle, en San José, límite con José Mármol. Ocurrió cuando el conductor de un camión perdió el control, chocó contra un auto estacionado en la vereda y terminó derribando varios postes de tendido eléctrico. Una persona resultó lesionada y fue asistida por médicos del servicio de ambulancias municipal.

Pocas horas después, otro siniestro involucró a dos vehículos particulares. Fue en el cruce de Vértiz y Catamarca, de la misma localidad. En ese caso, se registraron dos heridos.

Por otra parte, Longchamps volvió a ser testigo de un nuevo choque. Lo protagonizaron tres rodados, en avenida Espora y Blas Parera. Como resultado de ello, cuatro personas sufrieron lesiones y debieron ser atendidas inmediatamente.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram