Longchamps: un camión chocó contra un minibús y terminó incrustado contra una casa

Hubo seis heridos. Bomberos desplegó un operativo en el lugar. Los detalles.

Un brutal accidente vial alertó a los vecinos de Longchamps. Tuvo como protagonista a un camión y un minibús. Hubo seis personas heridas, quienes fueron inmediatamente asistidas.

¿Cómo fue?

El siniestro se registró este sábado, 18 de octubre, en el cruce de San Ignacio y Yapeyú. A raíz del choque, el rodado de menor porte terminó incrustado contra el frente de una vivienda. Ambos vehículos además sufrieron serios daños, principalmente en su parte delantera.

En el lugar, como es habitual, trabajaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes desplegaron un operativo de auxilio y prevención. Intervino además efectivos policiales de la jurisdicción y personal del área de Defensa Civil. Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron el hecho.

Otros siniestros durante el finde

Uno de ellos, tuvo como escenario la intersección de 30 de Septiembre y Lavalle, en San José, límite con José Mármol. Ocurrió cuando el conductor de un camión perdió el control, chocó contra un auto estacionado en la vereda y terminó derribando varios postes de tendido eléctrico. Una persona resultó lesionada y fue asistida por médicos del servicio de ambulancias municipal.

Pocas horas después, otro siniestro involucró a dos vehículos particulares. Fue en el cruce de Vértiz y Catamarca, de la misma localidad. En ese caso, se registraron dos heridos.

Por otra parte, Longchamps volvió a ser testigo de un nuevo choque. Lo protagonizaron tres rodados, en avenida Espora y Blas Parera. Como resultado de ello, cuatro personas sufrieron lesiones y debieron ser atendidas inmediatamente.