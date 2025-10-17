Sáb, 18/10/2025 |
viernes 17 de octubre de 2025

Viernes trágico: un hombre falleció arrollado por el tren en Burzaco


Sucedió pasadas las 13 hs. La información.

Un hombre falleció este viernes, 17 de octubre, tras ser arrollado por una formación de la Línea Roca en Burzaco. Debido a este trágico suceso, el servicio está demorado.

¿Qué pasó?

Según indicaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, ocurrió alrededor de las 13.30 hs, en el cruce de Iraola y avenida Japón, cerca del predio del Club San Albano. No trascendió si se trató de un suicidio o un accidente.

Tras el fatal hecho, se desplegó un operativo en el lugar. El mismo estuvo encabezado por Bomberos Voluntarios Almirante Brown, al tiempo que colaboró el personal de Defensa Civil y de la Policía de las jurisdicción.

En este escenario, el ramal Alejandro Korn circula con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Burzaco.

