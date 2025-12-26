Los animales domésticos podrán viajar en micros y trenes de larga distancia

Los pasajeros deberán cumplir ciertos requisitos para llevar a las mascotas. Los detalles.

El Gobierno autorizó el traslado de animales domésticos en los servicios de micros y trenes de larga distancia de jurisdicción nacional. El objetivo de esto es garantizar el bienestar de ellos y una experiencia de viaje confortable para todos los usuarios.

¿Cómo es?

La nueva medida se publicó en el Boletín Oficial, a través de la resolución 2076/2025. Según indicaron desde el Ejecutivo, busca responder a la necesidad del sector que, a diferencia del transporte aéreo, no contaba con la posibilidad de ofrecer a los pasajeros el traslado de sus mascotas.

De esta manera, cada usuario mayor de edad podrá viajar con un animal doméstico. Deberá hacerlo en un contenedor o transportador adecuado que asegure su salubridad y protección. Este tendrá que permanecer cerrado y ubicado preferentemente en la falda del dueño, debajo del asiento delantero o sobre el adyacente a la ventana, siempre asegurado con el cinturón de seguridad.

La resolución también fijó que será obligatorio contar con constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier documentación requerida por la normativa aplicable. Los dueños serán responsables en todo momento de su custodia, bienestar, salud y seguridad.

En cuanto a las empresas de transporte, podrán:

Fijar una tarifa razonable para el traslado de animales domésticos, la cual tendrá que informarse de manera clara y precisa y acorde a lo previsto por la Ley de Defensa del Consumidor

Establecer las condiciones y limitaciones relativas a especies, razas, tamaño y demás características

Definir los procedimientos de limpieza y desinfección posteriores al traslado

En terminales y estaciones, la norma exige la creación de espacios señalizados y acondicionados para la espera y el abordaje de pasajeros que viajen con mascotas.