Los Reyes Magos harán una caravana en Burzaco: ¿Cómo será el recorrido?

Se detendrán en dos plazas de la localidad. Los detalles.

Almirante Brown se llenará de magia con una de las actividades más esperadas por los niños. Como sucede cada año, los Reyes Magos realizarán una caravana para recorrer las calles del distrito, recibir las cartitas de los más pequeños y regalarles golosinas.

¿Cómo será?

La iniciativa se desarrollará este domingo, 4 de enero. A partir de las 17:30 hs, partirán desde la Delegación Municipal de Burzaco, ubicada en Roca y 9 de Julio. Desde allí, continuarán por España, Yrigoyen y Asamblea, avanzando luego por Prieto hasta llegar a la plaza Mastrangelo.

Tras estar de 19 a 20 hs en dicho espacio público, la caravana retomará por Asamblea, Alsina, Roca y Quintana con dirección a la plaza Belgrano. Ahí, harán una segunda parada entre las 20:30 y las 22 hs. Para acompañar, habrá food trucks y propuestas gastronómicas.

En marco del evento, la calle E. de Burzaco será peatonal hasta la intersección con Roca, en la zona comercial de la localidad. Esto será para facilitar la circulación y el disfrute de los vecinos.

“Esta es una jornada muy especial para Burzaco y para todas las familias del distrito. Los Reyes Magos vuelven a encontrarse con los más chicos, recorriendo las calles y compartiendo un momento de alegría, ilusión y encuentro. Los esperamos para vivir juntos esta tradición tan querida”, subrayó Mariano Cascallares.

Más visitas

En paralelo, Melchor, Gaspar y Baltazar también dirán presente en localidades brownianas como Longchamps, Malvinas Argentinas, Rafael Calzada, y San José, entre otras.