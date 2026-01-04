Los Reyes Magos llegan a Boulevard Shopping con actividades para toda la familia

La actividad será con entrada libre y gratuita. Estará por tres días consecutivos. ¿Cuándo visitarlos?

Con una agenda especial pensada para disfrutar en familia, Boulevard Shopping se prepara para celebrar la llegada de los Reyes Magos. Habrá promociones imperdibles y la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar.

¿Cuándo?

Desde este domingo 4 al martes 6 de enero, los clásicos personajes estarán presentes en el local 175 del complejo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13.298. Allí, grandes y chicos podrán vivir un momento lleno de magia.

Con entrada libre y gratuita, la actividad se desarrollará de 16 a 18 y de 19 a 21 hs. En este marco, los vecinos podrán tomarse imágenes con sus propios celulares o dispositivos.

En paralelo, desde hoy, viernes 2 de enero, y hasta el 6, Boulevard Shopping lanzó también la Promo Reyes Magos. Los clientes que presenten hasta dos tickets de compra que sumen $50.000 o más podrán participar del sorteo de un Jeep a batería de Somos los Juguetes y llevarse de regalo cuatro entradas de cine, hasta agotar stock.

Según informaron desde el complejo, los canjes se realizarán en el stand de informes. Será de 10 a 21 hs, de domingo a jueves, y de 10 a 22 hs, los viernes y sábados.

Y más

Además, durante todos los sábados del mes, los vecinos podrán encontrarse con distintos personajes, como capibaras y labubus, quienes recorrerán el Shopping. Lo harán entre las 17 y las 21 hs, ofreciendo un espacio de diversión y fotos para los más chicos.