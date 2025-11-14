Luego de la batalla campal, marcharon para pedir la renuncia del presidente de ADIAB

Padres y niños de Lomas de Burzaco se reunieron ante las amenazas de ser expulsados de la liga infantil. “Queremos que se vaya Dipace, basta de estos irresponsables y vagos que se llenan los bolsillos con los niños", afirmaron a De Brown. Los detalles

Tras la batalla campal entre adultos en un partido de fútbol infantil, la situación continúa escalando. Lomas de Burzaco, uno de los clubes involucrados, realizó una marcha en protesta de las amenazas de ser echados de la liga y para pedir la renuncia de Cristian Dipace, presidente de la misma y quien habría incitado a la violencia.

¿Qué pasó?

Todo comenzó el sábado, 8 de noviembre, luego de un encuentro de la categoría 2012, en la última fecha de la Asociación Deportivo Infantil de Almirante Brown (ADIAB). Desde la institución de Burzaco denunciaron que el hijo de Dipace, entrenador del Club Mitre de Temperley, encendió la llama del conflicto.

“Comenzó a provocar, a querer pelear. El presidente de la ADIAB, quien estaba borracho afuera, también se quiso meter. Lo llevaron al buffet y lo dejaron encerrado”, contó Carolina, una de las madres damnificadas, a De Brown. La situación en pocos minutos se salió de control y el lugar se convirtió en una batalla campal, donde hubo involucrados hombres y mujeres. Por esta pelea, la asociación infantil hizo descender a todas las categorías de Lomas de Burzaco.

En este contexto, padres y niños de Lomas de Burzaco se congregaron el jueves, 13 de noviembre en las inmediaciones de la sede de ADIAB. “Queremos que se vaya Dipace, basta de estos irresponsables y vagos que se llenan los bolsillos con los niños. No es en contra de ningún club que nos manifestamos sino contra dirigentes rufianes”, afirmó otro padre afectado.

En tanto, Carolina detalló: “La marcha fue para esperar la circular, que es donde marcan todas las supuestas irregularidades que ellos notaron como para hacernos descender. También nos dijeron que nos iban a echar si difundíamos los videos”.

Pese a la convocatoria, los padres aseguraron que no tuvieron respuesta. “Cerraron las puertas y entregaron las demás circulares por debajo de la puerta. Hay videos comprometedores de este señor (Dipace). No va a dar la cara”, agregó.

“No sabemos qué va a pasar. Nos dijeron que una de las sedes para la Copa de Oro va a ser Mitre. O sea, ellos no recibieron ninguna sanción. Tuvimos apoyo de un montón de clubes, pero nadie quiere presentarse por miedo a recibir las mismas sanciones que nosotros”, sentenció a este medio.