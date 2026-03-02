Lun, 02/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2618
Luego de los actos vandálicos, el colegio Ave María comenzó el ciclo lectivo 2026


Desde la Comuna estuvieron acompañando a la institución de Claypole. Los detalles.

Tras el acto vandálico que vivió en enero, el colegio Ave María de Claypole puso en marcha el ciclo lectivo 2026. La comunidad educativa estuvo acompañada por el Municipio, quien llevó a cabo trabajos durante el verano para que esté en condiciones.

¿Cómo fue?

En la emotiva jornada dijeron presente la delegada de la localidad, María Belén Travasso; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. Las autoridades estuvieron junto a alumnos, familiares, docentes, directivos y auxiliares.

La escuela Ave María fue víctima de un acto de vandalismo cuando un grupo de personas irrumpió en el establecimiento, provocó destrozos y generó un incendio. El mismo afectó la dirección, aulas, pasillos, banderas de ceremonia y equipos electrónicos, entre otros.

En esa línea, el Municipio brindó inmediatamente su apoyo a esta institución perteneciente a la Obra de Don Orione. Durante el verano, realizó trabajos de acompañamiento y la puesta en valor del edificio para que pudiera reabrir sus puertas nuevamente.

“Hoy, acompañamos con mucha emoción a toda la comunidad educativa del colegio Ave María de Claypole en el inicio del ciclo lectivo 2026”, sostuvo Mariano Cascallares. En tanto, destacó: “Seguimos junto a la institución para que continúe creciendo y brindando educación a los vecinos”.

