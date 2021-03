Mansilla, la nueva baja de Brown de Adrogué por Coronavirus

Compartir en:

lunes 22 de marzo del 2021

El mediocampista no pudo estar en el empate ante All Boys. Pablo Vicó también se encuentra aislado. "La fiebre me tira", reconoció en diálogo con De Brown.

La igualdad de Brown de Adrogué y All Boys no sólo tuvo la ausencia de Pablo Vicó- tras haber dado positivo de Coronavirus el viernes pasado-, sino también de Jacobo Mansilla. El mediocampista es otro de los contagiados del plantel.

Los resultados de los análisis confirmaron que el ex Newell's contrajo también el virus y permanece aislado. Con respecto a los síntomas, perdió el gusto y el olfato y tuvo temperatura alta.

"Todavía sigo teniendo un poco de fiebre que me tira mal, pero a comparación de los otros días estoy mucho mejor", reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar. Como consecuencia, no pudo estar presente durante el último duelo del "Tricolor" frente a los de Floresta.

El zurdo había sido titular frente a Brown de Puerto Madryn en el debut del torneo. Quienes si volvieron a sumar minutos, dejando atrás al Covid-19 fueron Matías y Nicolás Sánchez.

A la espera de Pablo

El histórico entrenador cumplió 12 años dirigiendo a la institución, pero no pudo sentarse en el banco de suplentes. Es que el pasado viernes, el test PCR arrojó resultado positivo y desde ese momento permanece aislado. El míster tiene 65 años y varias operaciones que lo convierten en paciente de riesgo.

"Es algo difícil. Tengo que afrontarlo. Lo estoy llevando de la mejor manera posible porque no tengo dolor de cuerpo. Lo que sí, me duele el estomago y tuve un solo día de fiebre. Intentaré que todo se mejore lo más rápido posible para estar dentro de las canchas", había expresado el DT en diálogo con www.deBrown.com.ar.