Maquillaje, manicuría, barbería y jabones artesanales, algunos de los cursos que lanzaron en Burzaco

La inscripción se abrirá el lunes 22. Todos son gratuitos. Conocé la oferta completa.

Con el objetivo de ampliar la grilla de capacitaciones en verano, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Burzaco lanzó una amplia variedad de cursos. Todos requieren anotarse previamente. Los cupos son limitados

¿Cuáles son?

Las clases se dictarán a partir de enero en la entidad local, ubicada en el cruce de Alsina y Martín Fierro, al lado del CAPS 13.

La oferta es la siguiente:

Jabones artesanales : lunes de 10 a 12 hs. Comienza el 5/01.

: Comienza el Maquillaje +16 : martes de 10 a 12 hs . Arranca el 13/01

: . Arranca el Trenzas africanas : miércoles de 9 a 11 hs . Inicia el 14/01

: . Inicia el Sahumerios II : miércoles de 10 a 12 hs . Comienza el 7/01

: . Comienza el Manicura +16 : jueves de 10 a 12 hs . Arranca el 15/01

: . Arranca el Manicuría 12 a 15 años : viernes de 9 a 11 hs. Inicia el 16/01 (requiere autorización de adulto responsable)

: Inicia el (requiere autorización de adulto responsable) Maquillaje 12 a 15 años : viernes de 11 a 13 hs . Comienza el 16/01 (requiere autorización)

: viernes de . Comienza el (requiere autorización) Barbería: viernes de 9 a 12 hs. Arranca el 16/01

Según explicaron desde el CIC, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad el próximo lunes, 22 de diciembre de 9 a 14 hs. Allí, habrá que presentare fotocopia del DNI.