Maquillaje, manicuría, barbería y jabones artesanales, algunos de los cursos que lanzaron en Burzaco

La inscripción se abrirá el lunes 22. Todos son gratuitos. Conocé la oferta completa.
Con el objetivo de ampliar la grilla de capacitaciones en verano, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Burzaco lanzó una amplia variedad de cursos. Todos requieren anotarse previamente. Los cupos son limitados
Las clases se dictarán a partir de enero en la entidad local, ubicada en el cruce de Alsina y Martín Fierro, al lado del CAPS 13.
La oferta es la siguiente:
Según explicaron desde el CIC, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad el próximo lunes, 22 de diciembre de 9 a 14 hs. Allí, habrá que presentare fotocopia del DNI.
