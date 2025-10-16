Maratón de Mamografías en el hospital Oñativia: no se requiere turno ni orden médica

Comenzó hoy y se extenderá hasta el sábado. “Es el único estudio que reduce la mortalidad por cáncer de mama y permite curar hasta el 90% de los casos detectados a tiempo”, advirtieron.

En el mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada realiza una “Maratón de Mamografías”. Desde este jueves y en horario extendido, las vecinas podrán efectuarse esta práctica sin turno previo.

¿Cómo será?

La iniciativa comenzó hoy, jueves 16 y continuará este viernes 17 y sábado 18 de octubre. El horario será de 8 a 20 hs. Tendrá como escenario el servicio de Diagnóstico por Imágenes, ubicado en Ramón Carrillo 1339. Será para mujeres de 40 y hasta 75 años.

Según informaron desde el hospital browniano, la atención será por orden de llegada y no requerirá contar con una orden médica. “Es el único estudio que reduce la mortalidad por cáncer de mama y permite curar hasta el 90% de los casos detectados a tiempo”, advirtieron.

Otras alternativas

El hospital además realizará una jornada integral de controles ginecológicos. Se llevará adelante el próximo lunes, 20 de octubre, desde las 8:30 hs. Las pacientes deberán registrarse en el hall central del nosocomio browniano.

Será sin turno y por orden de llegada. Según informaron, en caso de no atenderse en el día o requerir otra consulta se brindará cita para el transcurso de la semana. Las vecinas podrán efectuarse mamografía, ecografía mamaria, PAP y Colpo. También consultas de ginecología y oncología; asesoramiento sobre planificación familiar (DIU, SIU e implantes) y participar de un taller de alimentación y tratamiento.

Sumando a ello, el viernes 24 se harán más controles y chequeos mamarios, pero en el Parque Saludable Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada. La jornada comenzará a las 9 hs e incluirá capacitaciones y actividades deportivas.

La prevención clave

Se recomienda realizarse una mamografía cada 2 años en aquellas mujeres de 40 y hasta 75 años, que no posean antecedentes familiares ni factores de riesgo.

El Cáncer de Mama sigue siendo el más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en la Provincia de Buenos Aires. Cada año se registran 8.500 casos nuevos y 2.200 fallecimientos.

De los decesos causados por esta enfermedad, el 17 % ocurre entre los 40 y 49 años. En este sentido, un diagnóstico temprano reduce la mortalidad entre 30 y 40% y disminuye los cuadros avanzados en un 25%.