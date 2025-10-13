Realizarán sin turno mamografías, PAP, colpo y ecografías en el Oñativia

La iniciativa busca prevenir el cáncer de mama. ¿Qué día será y que otras prácticas brindarán?

Durante todo octubre, el hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada se sumó a la concientización sobre el cáncer de mama. En este marco, realizará una jornada integral de controles ginecológicos. Los mismos se realizarán en el momento y por orden de llegada.

¿Cuándo y qué será?

El circuito de atención se llevará adelante el próximo lunes, 20 de octubre, desde las 8:30 hs. Las pacientes deberán registrarse en el hall central del nosocomio. Será sin turno. Sin embargo, según informaron institucionalmente, en caso de no atenderse en el día o requerir otra consulta se brindará cita para el transcurso de la semana.

Según informaron, los profesionales estarán realizando las siguientes prácticas:

Mamografías

PAP y Colpo

Ecografías mamarias

Consultas de ginecología general y oncología

Planificación familiar (DIU, SIU e implantes)

Taller de Alimentación y tratamiento.

Más prevención

Sumando a ello, el viernes 24 se llevará adelante otra jornada integral de salud que incluirá controles y chequeos mamarios. También abarcará talleres y actividades deportivas.

Comenzará a las 9 hs, en el Parque Saludable Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada. Se trata de una propuesta organizada en conjunto entre el hospital Lucio Meléndez y el Municipio.

“Tus Mamas Importan”

Es el lema que engloba a todas las propuestas impulsadas por el hospital Oñativia durante octubre. Además de los circuitos de atención mencionados, se realizarán charlas y encuentros preventivos sobre el tema. Todas tendrán como escenario el centro asistencial browniano.

El cronograma es el siguiente:

22/10 | 9:30 hs : Promoción y Prevención Abordaje Integral . Ingreso por la entrada principal del hospital (Ramón Carrillo 1339)

: . Ingreso por la (Ramón Carrillo 1339) 22/10 | 10 hs: Trabajando la Prevención en el espacio de Preparación Integral para la Maternidad ( PIM ), en el auditorio del nosocomio .

en el espacio de Preparación Integral para la Maternidad ( ), en el del . 23/10 | 13:30 hs: Charla informativa "Hablemos sobre el Cáncer de Mama", en consultorios externos de Obstetricia y Ginecología.