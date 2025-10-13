Realizarán sin turno mamografías, PAP, colpo y ecografías en el Oñativia

La iniciativa busca prevenir el cáncer de mama. ¿Qué día será y que otras prácticas brindarán?
Durante todo octubre, el hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada se sumó a la concientización sobre el cáncer de mama. En este marco, realizará una jornada integral de controles ginecológicos. Los mismos se realizarán en el momento y por orden de llegada.
El circuito de atención se llevará adelante el próximo lunes, 20 de octubre, desde las 8:30 hs. Las pacientes deberán registrarse en el hall central del nosocomio. Será sin turno. Sin embargo, según informaron institucionalmente, en caso de no atenderse en el día o requerir otra consulta se brindará cita para el transcurso de la semana.
Según informaron, los profesionales estarán realizando las siguientes prácticas:
Sumando a ello, el viernes 24 se llevará adelante otra jornada integral de salud que incluirá controles y chequeos mamarios. También abarcará talleres y actividades deportivas.
Comenzará a las 9 hs, en el Parque Saludable Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada. Se trata de una propuesta organizada en conjunto entre el hospital Lucio Meléndez y el Municipio.
Es el lema que engloba a todas las propuestas impulsadas por el hospital Oñativia durante octubre. Además de los circuitos de atención mencionados, se realizarán charlas y encuentros preventivos sobre el tema. Todas tendrán como escenario el centro asistencial browniano.
El cronograma es el siguiente:
