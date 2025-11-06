Marcelo Longobardi brindará una charla sobre “actualidad, política y medios” en Adrogué

La entrada será gratuita y con acceso por orden de llegada. Conocé cuándo será y dónde.

Tras su participación virtual en la Feria Internacional del libro de Almirante Brown (FILAB), el reconocido periodista Marcelo Longobardi visitará Adrogué. Lo hará para brindar una charla sobre “actualidad, política y medios”.

¿Cuándo será?

El comunicador se presentará en la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, pleno casco céntrico de la localidad. Será el próximo miércoles, 12 de noviembre, a partir de las 18:30 hs. La entrada será gratuita y el acceso por orden de llegada.

En este marco, Marcelo Longobardi se reencontrará con el público de Almirante Brown en una disertación con temas de actualidad que promete ser imperdible. “Representará una oportunidad para seguir ampliando el diálogo que comenzó en la FILAB”, indicaron desde la Comuna.