Mariano Cascallares votó en Malvinas Argentinas

Lo hizo cerca de las 14 hs. Más información.

Los brownianos siguen asistiendo a las diferentes escuelas del distrito para emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses. En este contexto, el intendente Mariano Cascallares emitió su voto en Malvinas Argentinas.

¿Cómo fue?

El jefe comunal se presentó cerca de las 14 hs, en la escuela Secundaria N° 6 de dicha localidad browniana. “Celebro que, en esta jornada tan especial, el pueblo bonaerense se esté expresando en las urnas ejerciendo con tranquilidad el derecho a elegir", publicó en sus redes sociales.

En esa línea, los ciudadanos tendrán tiempo de sufragar hasta las 18 hs. Si llegan exactamente a la hora del cierre, podrán emitir su voto. En caso de hacerlo tras el cierre formal de las puertas, no tendrán posibilidad y serán multados.