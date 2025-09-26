Mármol: allanaron una casa donde envasaban falso aceite Cocinero

La investigación surgió a partir de una denuncia de la propia marca. El producto se comercializaba al por mayor. Los detalles.

Tras una intensa investigación, la Policía allanó una casa en José Mármol, donde embotellaban de manera clandestina aceite de girasol falsificado de la marca Cocinero. Los procedimientos también se realizaron en Villa Celina. Hay dos personas detenidas.

¿Cómo fue?

Los operativos se llevaron adelante el viernes pasado. En la vivienda browniana, se secuestró un tambor con mil litros de aceite suelto, un camión, envases, tapas y etiquetas de la empresa. Además de elementos para el embalaje y maquinarias.

En este contexto, se determinó que el producto se embotellaba en condiciones precarias en el fondo de la propiedad. Luego se preparaba todo para su posterior venta al por mayor.

Los oficiales también allanaron un comercio ubicado en Villa Celina, La Matanza. Incautaron cerca de mil envases con el artículo falsificado.

La investigación

Comenzó a fines de 2024 cuando la empresa Molinos Ríos de la Plata, que comercializa la marca Cocinero, denunció que distintos consumidores reclamaron por su aceite de girasol. A partir de eso, se determinó que se vendía ilegalmente un producto que los imitaba.

El supuesto líquido se presentaba en envases de 1,5 litros y contenía una mezcla de 70% refinado de soja y otros 30% de girasol. En este marco, se allanaron diversos comercios donde se lo ofrecía. De esta manera, los efectivos pudieron ubicar al proveedor.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. Fue caratulada como “infracción a la Ley de Marcas y venta de sustancias alimenticias peligrosas”.