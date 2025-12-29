Más conectividad en Glew: terminó la pavimentación de la calle Gobernador Arias

Los trabajos incluyeron obras hidráulicas e instalación de luminarias LED, entre otros. Los detalles.

Almirante Brown concluyó la obra de pavimentación con hormigón de la calle Gobernador Arias, en el tramo entre Miguel Cané y la avenida Capitán Olivera. Al tratarse de una arteria clave, mejorará la circulación y la conectividad en distintos barrios de Glew.

¿Cómo es?

Los trabajos incluyeron cordones integrales, nuevas veredas, señalización y la instalación de luminarias LED. Además, se llevaron adelante tareas hidráulicas en dicho sector.

De esta manera, se optimizaron los accesos a los barrios Villa París, Las Calandrias, Santa Ana y Almafuerte. En simultáneo, se fortaleció la vinculación con Capitán Olivera, en el límite con el distrito de Presidente Perón y con Longchamps.

Asimismo, la pavimentación de Gobernador Arias fortificará la conexión con el casco histórico de Glew y con arterias centrales como Lamberti, Méndez y Almafuerte, que desemboca en la estación ferroviaria.

“Se trata de una obra muy importante que potencia de manera integral una calle estratégica, fortaleciendo la conectividad entre barrios, instituciones y localidades. Y generando mejores condiciones de circulación y seguridad para los vecinos”, afirmó Mariano Cascallares.

Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani añadió: “Forma parte de una planificación sostenida que apunta a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en cada uno de los barrios”.

Sobre la obra

Estas tareas se enmarcan en un plan integral que el Municipio lleva adelante en las doce localidades del distrito, con trabajos de bacheo y mejorado y consolidado de cientos de calles. El objetivo es fortalecer la transitabilidad, seguridad vial y conectividad.