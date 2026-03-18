Más conectividad y circulación: avanzan las obras viales en distintos puntos de Brown

Las tareas incluyen bacheo en hormigón, asfáltico y adoquinado. Los detalles.

Almirante Brown avanza con el plan integral de mejora de calles en distintos puntos del distrito. Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar la circulación, transitabilidad y seguridad vial para todos los vecinos.

¿Cómo es?

Los trabajos que se lleva adelante son de bacheo en hormigón, asfáltico y adoquinado, como también tareas de mejorado y consolidado. Así, la Comuna busca optimizar la conectividad entre los barrios y facilitar los desplazamientos cotidianos.

“Seguimos profundizando en Almirante Brown este plan sostenido de mejora de calles en todas las localidades para que los vecinos puedan trasladarse de forma más cómoda y segura”, destacó Mariano Cascallares.

En este marco, uno de los lugares donde se realizan las obras es Malvinas Argentinas, en las intersecciones de Sastre y Retiro, Retiro y Echagüe, y Viera y Algarrobo, entre otras muchas arterias. También, avanzan en la zona de Don Orione, en Eva Perón y Río Carcarañá, y Río Diamante y Pilcomayo.

En simultáneo, los trabajos viales continúan durante estas jornadas sobre la calle Esquiú de Claypole. En José Mármol, en tanto, se completaron más de 15 cuadras de consolidado en la zona de Sánchez y Santiago del Estero.

Por último, en Adrogué se llevan a cabo tareas de bacheo en adoquines en Jorge; mientras que en Longchamps se realizan sobre Prado entre Hidalgo e Iraola, entre otras arterias.