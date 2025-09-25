Más de 150 alumnos secundarios participaron de las Olimpiadas de Matemáticas en Brown

La jornada se desarrolló en Adrogué. Su objetivo fue fomentar el interés por esta disciplina, forjar el pensamiento crítico y las habilidades para la resolución de problemas. Los detalles.

Con la participación de más de 150 estudiantes, se llevó adelante la segunda jornada de las Olimpiadas de Matemáticas en Almirante Brown. En esta ocasión, dijeron presente 15 escuelas secundarias locales, tanto de gestión pública como privada.

¿Cómo fue la actividad?

Se desarrolló en la Casa de la Cultura de Adrogué, en el marco del Mes de las Juventudes. Fue encabezada por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la directora del Instituto de las Juventudes, Daniela Señorelli.

Según informaron, fueron parte de este encuentro alumnos de las secundarias N°2, 3, 12, 15, 19, 30, 35, 47, 58, 65, 66, 75 y 80. También del colegio El Bosque y ETIG.

La iniciativa busca promover la participación activa de los estudiantes en el ámbito de las matemáticas. De esta manera, se fomenta el interés por esta disciplina y se forja el pensamiento crítico, las habilidades para la resolución de problemas y se estimula el trabajo colaborativo.

“Con estas Olimpiadas de Matemáticas seguimos acompañando y potenciando el talento de nuestros jóvenes, fortaleciendo la educación y promoviendo espacios que estimulen la creatividad y la innovación”, sostuvo al respecto el intendente Mariano Cascallares.