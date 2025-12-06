Más de 20 mil vehículos ya circulan a diario por el paso bajo nivel de Longchamps

Además del flujo vehicular general, utilizan la traza las líneas de colectivo 506 y 79. La información.

Más de 20 mil vehículos circulan diariamente por el nuevo paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps. Fue habilitado al tránsito este viernes, 5 de diciembre.

¿Cómo fue?

Según informaron, además del flujo vehicular general, ya utilizan la traza las líneas de colectivo 506 ramales Gendarmería, San José por Bynnon y por Hospital. También la 79 que une Constitución con San Vicente, potenciando la prestación del servicio de transporte público.

En esta primera etapa se habilitó el paso vehicular junto el peatonal norte aledaño a la estación ferroviaria, quedando pendientes los trabajos de veredas del entorno, el cruce del sector sur y las rampas de accesibilidad del lado norte. Dichas tareas se completarán en los próximos 30 días.

La obra

Posee un gálibo de 4,62 metros, lo que permite la circulación de ómnibus de larga distancia y mejora la conectividad de todo el sector. En paralelo, se ejecutaron trabajos de adecuación del sistema de desagües pluviales para optimizar el escurrimiento y evitar anegamientos.

La intervención incluyó la construcción de veredas, rampas de acceso y también la instalación de luminarias led que mejoran la visibilidad y la seguridad.

Mariano Cascallares destacó que esta megaobra fue finalizada "con recursos propios del Municipio". Al mismo tiempo adelantó que antes de fin de año quedará habilitado el nuevo bajo nivel de la calle Presidente Perón, de Rafael Calzada.