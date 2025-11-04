Más de 200 adolescentes de Brown viajaron a Ensenada por el programa “Jóvenes y Memoria”

Allí están exponiendo sus proyectos de investigación, compartiendo experiencias y reflexionando a través de talleres de expresión y actividades culturales. Los detalles.

Más de 200 jóvenes de todas las localidades brownianas participan del cierre del programa “Jóvenes y Memoria” en Punta Lara, partido de Ensenada. Allí, se presentan los proyectos de investigación que desarrollaron durante todo el año junto a sus docentes y equipos técnicos.

La iniciativa

Es impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria. Convoca a estudiantes y coordinadores de escuelas secundarias y organizaciones sociales, políticas y culturales de toda la Provincia. Lo hacen bajo el lema “Con el coraje del presente hacemos el futuro”.

Durante dos jornadas, los equipos exponen sus producciones, comparten experiencias y reflexionan colectivamente a través de talleres de expresión y actividades culturales.

Este año, el encuentro de cierre se realizó en Camet, del 12 al 31 de octubre, y ahora en Punta Lara, del 1 de noviembre al 7 de diciembre. En representación de Almirante Brown, viajaron 60 jóvenes pertenecientes a las sedes del programa Envión y 188 alumnos de escuelas medias de todas las localidades del distrito.

¿Quiénes participan?

Según informaron, desde Envión forman parte del evento las sedes de 2 de Abril, La Cumbre, Claypole, El Gaucho, San José, José Mármol, Gendarmería, Parque Roma y Don Orione.

Se sumaron las Secundarias Nº3, 7, 18, 24 y su Anexo. También la Nº28, 29, 30, 35, 41, 57, 63, 66, 78, Instituto del Sur, Instituto Amancio Alcorta y OOSS Fol Cultural.

En este marco, el intendente Mariano Cascallares destacó: “Nos llena de orgullo que tantas chicas y chicos de nuestro distrito formen parte de este programa que promueve la memoria, la reflexión y el compromiso con los derechos humanos. Es fundamental seguir acompañando sus voces y sus miradas sobre la historia y el presente”.