Más de 300 deportistas locales viajaron a Mar del Plata para competir en los Juegos Bonaerenses

Habrá 25 disciplinas. El Municipio además cuenta con 80 atletas con discapacidad, una cifra récord. Los detalles.

Una comitiva de 323 deportistas y artistas brownianos ya se encuentran en Mar del Plata para disputar la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. La competencia se llevará adelante desde esta tarde y hasta el sábado.

¿Cómo fue?

La delegación -integrada por jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad- partió el pasado domingo desde el Polideportivo de Ministro Rivadavia. El grupo representará al distrito en esta importante competencia provincial.

En la categoría juvenil, viajaron deportistas que competirán en taekwondo, deportes para trasplantados, gimnasia artística, pádel, patín, atletismo, básquet 3x3, ajedrez, tenis de mesa, rugby y natación.

Por su parte, la delegación de adultos lo harán en carrera, burako, mus, natación, taba, tenis de mesa y truco. La delegación de personas con discapacidad, en tanto, se presentará en natación, atletismo, carrera, fútbol, básquet en silla de ruedas y boccias.

Sumado a ellos, la comitiva de Cultura participará en las disciplinas solista vocal, teatro juvenil, tango para adultos y pinturas PCD (personas con discapacidad) y juvenil.

Edición 2025

Almirante Brown competirá en 25 disciplinas, distribuidas en 20 deportivas y 5 culturales. Además, el Municipio cuenta con 80 atletas con discapacidad, una cifra récord que refleja el crecimiento y la inclusión en el área.

Según detallaron desde la Comuna, la cantidad de vecinos inscriptos en los Juegos Bonaerenses aumentó casi un 25% respecto del año pasado. En total, más de 11.300 participantes brownianos formaron parte de las distintas etapas.

“En el distrito el deporte es una herramienta para la inclusión y la igualdad de oportunidades. Por eso, estamos muy felices de acompañar a nuestros deportistas y artistas como cada año”, destacó el intendente Mariano Cascallares.