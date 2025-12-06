Más de 70 jóvenes presentaron sus proyectos en el cierre del año del Club de Robótica

Se exhibieron desarrollos tecnológicos realizados por los integrantes de este espacio impulsado por la UNaB. Los detalles.

El campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) se convirtió nuevamente en una vidriera del talento local. En una jornada marcada por la creatividad, más de 70 jóvenes del distrito de entre 15 y 18 años integrantes del Club de Robótica, recibieron sus certificados y carnets. Fue tras un año de aprendizaje colaborativo.

El evento

Funcionó como cierre del ciclo 2025. Allí, las familias y vecinos pudieron interactuar con los desarrollos tecnológicos creados por los estudiantes. Entre los proyectos más destacados se presentaron autos a control remoto programados para esquivar obstáculos, un sistema de riego automatizado con energía solar y un videojuego propio. Además de una impresionante máscara de Iron Man impresa en 3D que se encuentra en proceso de automatización.

Sumado a ello, los asistentes disfrutaron de experiencias de realidad virtual inmersiva, demostraciones de brazos robóticos y de fabricación de prototipos mediante impresoras 3D.

Tecnología y comunidad

La jornada contó con la presencia del secretario de Educación del Municipio, Sergio Pianciola, quien recorrió la muestra, dialogando con los jóvenes creadores sobre sus invenciones.

Durante el acto de entrega de diplomas, hubo reconocimientos a los diez estudiantes avanzados y graduados de la UNaB que se desempeñaron como tutores.

En ese sentido, el secretario de Extensión de la Universidad, Ignacio Jawtuschenko, sostuvo: "Lo que comenzó como una idea, hoy es una comunidad con protagonistas y proyectos pensados con compañeros y con el ser humano en el centro".

Asimismo, enfatizó, además, sobre el desafío que representa "motivar, fascinar y entusiasmar en tiempos difíciles", remarcando que la universidad pública tiene la obligación de "generar espacios para romper el aislamiento y apuntar al futuro".

Por su parte, el docente del club, Rodrigo Robles, agradeció el acompañamiento de las familias y sintetizó el espíritu del grupo con una definición emotiva: "Al igual que durante todo el año, hicimos mucho más que programar. Crecimos, aprendimos y construimos juntos".

Sobre el Club de Robótica

Es una iniciativa de la Secretaría de Extensión con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas a través del diseño y producción de proyectos innovadores.

Se propone como un espacio de aprendizaje extracurricular donde los jóvenes experimentan con las últimas tecnologías en automatización, IoT y domótica.

Esta propuesta se consolidó gracias a una fuerte articulación entre el sector educativo, público y productivo que le permitió contar con el respaldo del Municipio, la Unión Industrial local, la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado, el Centro Local de Innovación y Cultura (CLIC) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, empresas del sector privado como Genrod, TGI Pagk, Doing, Ice Cream y Micro, entre otras, apuestan a este semillero de talento, donde también se prevé que alumnos de escuelas técnicas puedan realizar sus prácticas profesionalizantes en el futuro.